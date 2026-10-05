Hamza Abdelkrim, le jeune attaquant du Barça, est revenu au cœur de la polémique en Égypte, après que son temps de jeu limité avec l'Égypte a soulevé des interrogations croissantes, notamment à la suite de son apparition sur le banc des remplaçants lors du match amical face à l'Afrique du Sud, qui s'est soldé par une défaite de l'Égypte 1-0.

Le quotidien espagnol Sport a indiqué que Hossam Hassan, le sélectionneur de l'équipe d'Égypte, a eu une discussion sérieuse avec Hamza après la rencontre, des signes d'agacement étant apparus chez les deux hommes, avant qu'ils ne se dirigent directement vers les vestiaires sans se serrer la main.

Cet épisode est venu renforcer la polémique autour de la manière dont Hossam Hassan gère le jeune attaquant, qui n'a toujours pas obtenu de grandes opportunités avec la sélection, malgré son premier but international inscrit récemment face au Soudan du Sud et la hausse des attentes qui l'a accompagné quant à son rôle avec l'Égypte.

Les critiques ne se sont pas limitées aux supporters et aux médias, puisque Bachir El-Tabei, ancien défenseur du Zamalek et de l'équipe d'Égypte, a mis en doute la gestion du staff technique lors du match face à l'Afrique du Sud, réclamant que davantage de temps de jeu soit accordé à Hamza.

El-Tabei a déclaré : « Puisqu'il s'agit d'un match amical, il aurait été préférable d'aligner Hamza Abdelkrim comme titulaire et de lui offrir davantage de temps de jeu, d'autant plus que c'est un joueur doté de qualités qui méritent d'être vues », tout en critiquant dans le même temps la prestation de la sélection durant la rencontre.

Ces développements interviennent à un moment où les espoirs égyptiens placés en Hamza se multiplient, après qu'il a commencé à frapper aux portes de l'équipe première du Barça, ce qui a relevé le niveau des attentes concernant son avenir international.

Et alors qu'il n'existe aucun indice confirmé de l'existence d'un désaccord ou d'un problème de discipline entre le joueur et Hossam Hassan, la scène qui les a réunis après la défaite face à l'Afrique du Sud a replacé Hamza sous les projecteurs et a rouvert le débat sur la question de savoir si l'attaquant du Barça obtient bien l'opportunité à la hauteur des attentes qui l'entourent.