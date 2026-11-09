Une destination inattendue : Raúl aux portes d'une nouvelle expérience sur le banc

La victoire contre Cadix n'a pas suffi à dissiper les doutes entourant l'avenir de Julián Calero, l'entraîneur du Real Oviedo, alors que la direction du club a continué d'étudier la possibilité de son limogeage en raison du recul des performances et des résultats, dans un contexte où le nom de Raúl González Blanco, ancienne légende du Real Madrid, est évoqué pour reprendre la mission en cas de décision de changer le staff technique.

Le journal espagnol « Marca » a révélé que la confiance accordée à Calero s'est effritée au cours des dernières semaines, et que la direction d'Oviedo n'exclut pas de procéder à un changement sur le banc, malgré la récente victoire contre Cadix en deuxième division espagnole, qui a offert à l'équipe un peu de sérénité au classement, mais qui n'a pas suffi à effacer les traces des résultats décevants précédents.

Le journal a précisé que l'élimination en Coupe du Roi face à Numancia, pensionnaire de la troisième division espagnole, ajoutée à la performance modeste contre Las Palmas, ont accentué la pression sur l'entraîneur, d'autant que la direction du club estime que les capacités techniques de l'équipe lui permettent d'obtenir de meilleurs résultats que ceux affichés actuellement.

Et bien que le match contre Cadix ait représenté une occasion pour Calero de regagner la confiance des dirigeants, la performance n'a pas été suffisamment convaincante pour mettre fin à la polémique sur son avenir, ce qui maintient l'hypothèse de son départ, même après avoir décroché la victoire.

En revanche, le nom de Raúl González s'est imposé comme l'une des options avancées pour lui succéder, car l'ancien joueur du Real Madrid jouit d'une estime particulière de la part de Jesús Martínez, président du groupe Pachuca propriétaire du club, grâce à sa personnalité, à son expérience footballistique et à sa connaissance approfondie du jeu.

Le lien de Raúl avec le Real Oviedo ne se limite pas à l'intérêt de la direction, puisque son fils joue au sein de l'équipe du Vetusta, rattachée au club, ce qui le maintient en lien étroit avec Oviedo et ajoute un autre facteur aux probabilités de son retour au métier d'entraîneur par la porte de l'équipe première.