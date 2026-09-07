Le gardien égyptien Mohamed Abou Gabal est arrivé sur le sol marocain, en vue de finaliser son transfert au Maghreb de Tétouan lors de l'actuelle période des transferts estivaux, une démarche qui rapproche le gardien international d'une nouvelle expérience sur les pelouses marocaines.

Selon les informations rapportées par le site marocain "El Botola", Abou Gabal est arrivé au Maroc après avoir trouvé un accord définitif avec la direction du Maghreb de Tétouan concernant son transfert au sein de l'équipe, le gardien égyptien étant ainsi proche de boucler les formalités officielles de son arrivée.

L'engagement d'Abou Gabal par le Maghreb de Tétouan s'inscrit dans le cadre des démarches du club pour renforcer le poste de gardien de but, en prévision de la nouvelle saison et de sa participation aux compétitions du championnat professionnel, l'équipe comptant sur l'expérience du gardien égyptien pour apporter la plus-value recherchée.

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Mohamed Abou Gabal devrait passer les examens médicaux nécessaires dans les prochains jours, afin de s'assurer de sa disponibilité avant de finaliser le reste des formalités administratives liées à l'opération.

Après avoir passé les examens médicaux et achevé les formalités requises, Abou Gabal devrait signer son contrat avec le Maghreb de Tétouan, avant que le club n'annonce officiellement l'arrivée du gardien égyptien dans ses rangs lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Abou Gabal vit ainsi une nouvelle expérience en dehors des pelouses égyptiennes, après avoir déjà connu plusieurs expériences avec différents clubs, en plus de son parcours avec la sélection d'Égypte, entamant un nouveau défi dans le championnat marocain avec le Maghreb de Tétouan.