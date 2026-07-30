Le club d'Arsenal a franchi une étape rare en confirmant, dans un communiqué publié sur le site officiel du club, qu'il s'attendait à conclure d'autres transferts durant l'actuelle période de mutations estivale.

Arsenal a connu un début frustrant sur le marché des transferts estival et n'a réussi, jusqu'à présent, qu'à recruter l'ailier international grec Christos Tzolis, qui constitue en réalité une doublure de Leandro Trossard, ainsi que le gardien remplaçant Illan Meslier.

Arsenal a perdu face à Chelsea la course au recrutement de Morgan Rogers d'Aston Villa, et le club a jusqu'ici été déçu dans ses tentatives de boucler la signature du capitaine de Newcastle, Bruno Guimarães. Les spéculations continuent par ailleurs d'entourer l'arrivée de la star du Real Madrid, Vinícius Júnior, au club londonien, tandis que Julián Álvarez, attaquant de l'Atlético Madrid et l'une des cibles d'Arsenal, préfère rejoindre le Barça.

Selon le journal anglais « Metro », le site officiel d'Arsenal a publié un article présentant le match amical qui se disputera samedi prochain face à Gérone, dont voici un extrait : « Deux nouveaux joueurs ont rejoint le groupe lors de la préparation d'avant-saison — le gardien Illan Meslier et l'attaquant Christos Tzolis — et d'autres devraient signer avant la fin de la période des transferts. »

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a ajouté dans un entretien accordé au site officiel du club : « Il se passe beaucoup de choses. Nous connaissons tous le contexte de cette période de transferts. »

Il a souligné : « Des propriétaires au conseil d'administration, en passant par le directeur sportif et moi-même, nous savons que nous voulons hisser ce club à un niveau différent. »

Il a expliqué : « Cela nécessitera une meilleure équipe et de meilleurs individus. Nous avons identifié nos lacunes, nos possibilités de progression et d'amélioration, le développement de notre style de jeu et ce qu'il faut pour y parvenir. »

Il a poursuivi : « Nous espérons pouvoir très bientôt commencer à mettre les choses en place de manière très concrète. »