Goal.com
En direct€50
Vinicius Junior 2025-26Getty Images

Traduit par

Une démarche officielle rare : Arsenal alimente les spéculations autour du transfert de Vinicius

Mercato
Arsenal
Real Madrid
Vinicius Junior
M. Arteta
Angleterre
Espagne
Brésil

Le club londonien boucle deux transferts et en attend d'autres

Le club d'Arsenal a franchi une étape rare en confirmant, dans un communiqué publié sur le site officiel du club, qu'il s'attendait à conclure d'autres transferts durant l'actuelle période de mutations estivale.

Arsenal a connu un début frustrant sur le marché des transferts estival et n'a réussi, jusqu'à présent, qu'à recruter l'ailier international grec Christos Tzolis, qui constitue en réalité une doublure de Leandro Trossard, ainsi que le gardien remplaçant Illan Meslier.

Arsenal a perdu face à Chelsea la course au recrutement de Morgan Rogers d'Aston Villa, et le club a jusqu'ici été déçu dans ses tentatives de boucler la signature du capitaine de Newcastle, Bruno Guimarães. Les spéculations continuent par ailleurs d'entourer l'arrivée de la star du Real Madrid, Vinícius Júnior, au club londonien, tandis que Julián Álvarez, attaquant de l'Atlético Madrid et l'une des cibles d'Arsenal, préfère rejoindre le Barça.

Selon le journal anglais « Metro », le site officiel d'Arsenal a publié un article présentant le match amical qui se disputera samedi prochain face à Gérone, dont voici un extrait : « Deux nouveaux joueurs ont rejoint le groupe lors de la préparation d'avant-saison — le gardien Illan Meslier et l'attaquant Christos Tzolis — et d'autres devraient signer avant la fin de la période des transferts. »

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a ajouté dans un entretien accordé au site officiel du club : « Il se passe beaucoup de choses. Nous connaissons tous le contexte de cette période de transferts. »

Jeux d'amitié des clubs
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Jeux d'amitié des clubs
Girona crest
Girona
GIR
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Il a souligné : « Des propriétaires au conseil d'administration, en passant par le directeur sportif et moi-même, nous savons que nous voulons hisser ce club à un niveau différent. »

Il a expliqué : « Cela nécessitera une meilleure équipe et de meilleurs individus. Nous avons identifié nos lacunes, nos possibilités de progression et d'amélioration, le développement de notre style de jeu et ce qu'il faut pour y parvenir. »

Il a poursuivi : « Nous espérons pouvoir très bientôt commencer à mettre les choses en place de manière très concrète. »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google