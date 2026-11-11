Une déclaration polémique : le frère de João Félix lui demande de quitter Al-Nassr

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Hugo, le frère de João Félix, star d'Al-Nassr, a suscité une vive polémique ces dernières heures, après lui avoir demandé de quitter le club saoudien lors du prochain mercato estival.

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Des rapports de presse avaient révélé la possibilité d'un départ de João Félix d'Al-Nassr lors du prochain mercato estival, d'autant que son contrat actuel avec le club saoudien expire à la fin de la saison 2026-2027 en cours.

Qu'a dit le frère de João Félix au sujet de son avenir ?

Hugo Félix, le frère cadet de João, âgé de 22 ans, évolue actuellement au club portugais de Tondela, après avoir quitté l'équipe réserve de Benfica à l'été 2025.

Hugo a déclaré, dans des propos accordés au journal portugais « A Bola » : « Ma relation avec João est très bonne, cela me fait mal de ne pas être avec lui tous les jours, c'est une douleur qui m'accompagnera toujours, mais le football et la vie sont ainsi, c'est la vie que nous avons choisie. »

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Et d'ajouter : « Je lui parle presque tous les jours de tout, de ses matchs, de mes matchs, et si l'un de nous s'est blessé, de tout, j'essaie toujours de lui parler parce que ça me manque de ne pas pouvoir être ensemble au quotidien. »

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Il a poursuivi : « Il n'est pas du genre à me donner des conseils durs, mais il me donne beaucoup de conseils, que ce soit sur le terrain ou en dehors. »

Il a précisé : « Récemment, je me suis fait une entorse à la cheville, et il m'a dit ce que je devais faire, c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup, que ce soit parce qu'il est mon frère ou en raison de son expérience footballistique, que seuls quelques joueurs possèdent. »

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Au sujet de son avenir, il a répondu : « Nous en avons déjà parlé et je lui ai donné mon avis, il doit revenir en Europe le plus tôt possible, il doit continuer avec ce bonheur, car le plus important pour un joueur afin de livrer une performance au plus haut niveau est de jouer avec bonheur et confiance. »

Il a conclu : « Depuis la saison dernière, il est devenu évident qu'il possède ces deux choses, et c'est le plus important, mais il a besoin de revenir en Europe pour jouer dans un grand championnat et en Ligue des champions, afin de briller davantage qu'il ne le fait actuellement, et bien sûr, pour remporter la Ligue des champions, car c'est son rêve. »

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Hugo fait référence aux propos de son frère tenus précédemment, dans lesquels il avait révélé son désir d'être sacré champion de la Ligue des champions, ce qui a suscité la controverse autour de sa volonté de quitter le club d'Al-Nassr.

João Félix va-t-il quitter Al-Nassr ?

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Le contrat de João Félix avec Al-Nassr expire à la fin de la saison en cours, ce qui lui permet de signer avec n'importe quelle équipe lors du prochain mercato hivernal et de rejoindre ses rangs gratuitement l'été suivant.

Toutefois, le club saoudien pourrait détenir la solution, car le contrat contient une clause lui permettant de prolonger l'engagement de deux saisons supplémentaires, sans l'accord du joueur portugais, mais il sera tenu de verser 20 millions d'euros à Chelsea, en plus d'augmenter le salaire de Félix de 10 à 12,5 millions d'euros par an.

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Selon ce qu'a révélé « Kooora » précédemment, la direction du club d'Al-Nassr, présidée par Ahmed Al-Sultan, court contre la montre pour entamer les procédures juridiques dans le but d'activer la clause de prolongation unilatérale dans le contrat de la star portugaise jusqu'à l'été 2029, et couper complètement la route aux tentatives de son agent, Jorge Mendes, pour le transférer au Barça.

Cette démarche ferme de la part de l'équipe administrative d'Al-Nassr est intervenue après l'arrivée d'informations confirmées sur le regain d'intérêt du FC Barcelone pour recruter le joueur, Mendes prévoyant de tirer parti de la fin de la période obligatoire du contrat de Félix à la fin de la saison en cours (été 2027), pour le transférer au club catalan sous la forme d'un transfert gratuit ou pour une somme symbolique.

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Les sources indiquent que la direction d'Al-Nassr tente actuellement de régler certaines crises financières, puis informera la Ligue saoudienne de football professionnel de sa capacité à fournir les garanties financières nécessaires pour le transfert de Félix avant l'échéance finale en mai prochain.