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La Roshn Saudi League s'oriente vers une hausse du nombre de joueurs étrangers à partir de la saison prochaine, 2027-2028.

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Selon le quotidien Asharq Al-Awsat, qui s'appuie sur des sources exclusives, une tendance se dessine en faveur d'une hausse du nombre de joueurs étrangers en Roshn Saudi League.

Le journal indique que plusieurs options sont à l'étude, allant d'un passage à 14, 16 ou 18 joueurs étrangers jusqu'à la suppression pure et simple du plafond, sans aucune limite fixée, cette mesure devant toutefois être encadrée par des règles organisationnelles et financières strictes.

Les sources précisent que cette mesure vise à inciter les joueurs saoudiens à tenter l'aventure à l'étranger, mais aussi à encourager le départ des éléments locaux des grands clubs vers des formations aux moyens financiers plus modestes, afin de leur garantir un temps de jeu régulier et davantage d'opportunités de jouer.

Elles ajoutent qu'un mécanisme est actuellement à l'étude pour apporter un soutien financier aux clubs qui recrutent des joueurs saoudiens encore sous contrat en provenance des grands clubs, afin de les aider à couvrir leurs salaires élevés, qui dépassent les capacités financières des clubs aux ressources limitées.

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Asharq Al-Awsat rappelle par ailleurs que la Fédération saoudienne avait auparavant adressé un questionnaire officiel aux clubs afin de recueillir leur avis sur les moyens de développer le joueur local, le rôle des académies et les opportunités de temps de jeu, mais aussi d'évaluer l'impact des joueurs étrangers sur le niveau des éléments locaux.

Le calendrier de ce questionnaire et la teneur de ses questions soulèvent des interrogations : ses conclusions serviront-elles de base pour entériner la hausse du nombre d'étrangers dès la saison prochaine ? D'autant qu'il se concentre directement sur le lien entre la présence de joueurs étrangers et la progression du joueur saoudien.