« Une décision erronée » : une commission indépendante innocente Arsenal et condamne l'arbitre du match face à Sunderland

Il s'avère que la colère de Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, était justifiée. Quelques jours après avoir qualifié d'« inacceptable » le penalty accordé contre son équipe face à Sunderland, l'Espagnol a obtenu réparation de la part de la commission d'examen indépendante de la Premier League, qui a confirmé qu'il avait raison.

La commission des incidents majeurs de match (KMI), composée de cinq membres, a estimé à l'unanimité que l'arbitre John Brooks avait pris une mauvaise décision sur le terrain en accordant un penalty à Sunderland lors de la victoire d'Arsenal 2-0, après avoir considéré que le défenseur Ezri Konsa avait commis une faute sur Dan Ballard dans la surface de réparation à la suite d'un corner.

Arteta avait explosé de colère après le match, bien qu'Arsenal ait échappé à la sanction lorsque son gardien David Raya s'est illustré en repoussant le penalty tiré par Enzo Le Fée à la 55e minute.

La commission a déclaré dans son rapport officiel publié cette semaine : « La commission a estimé à l'unanimité que la décision de l'arbitre d'accorder un penalty pour une accroche était erronée. »

La commission a détaillé la séquence controversée en ces termes : « Bien que l'intervention ait été très rude, Konsa entourant d'abord Ballard, c'est Ballard qui a saisi Konsa et l'a tiré vers lui, si bien qu'ils sont tombés ensemble au sol. »

La polémique autour de la VAR se poursuit

Malgré son unanimité sur l'erreur de l'arbitre central, la commission a validé la décision de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) de ne pas intervenir et de ne pas recommander un visionnage de l'action sur l'écran situé au bord du terrain.

Le rapport indique : « La décision de ne pas recourir à l'assistance vidéo à l'arbitrage a été validée par 3 voix contre 2, la majorité estimant que la décision de l'arbitre sur le terrain ne constituait pas une erreur claire et manifeste, compte tenu de l'imbrication des actions des joueurs. »

La commission KMI est un organe totalement indépendant, composé de trois anciens joueurs ou entraîneurs, d'un représentant de la Premier League et d'un représentant de l'organisation « Pro Ref », responsable de l'arbitrage en Angleterre. Ses avis font office de référence technique pour évaluer les décisions arbitrales.

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Cette décision intervient à un moment délicat pour Arsenal, tenant du titre, qui occupe actuellement la deuxième place au classement après sa défaite surprise face à Brighton sur le score de trois buts à zéro samedi dernier, avant l'interruption du championnat pour laisser place à la trêve internationale. Arsenal recevra Leeds United le 10 octobre prochain.