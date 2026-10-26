Une décision déterminante de la Confédération asiatique scelle le sort de la Coupe d'Asie

La Confédération asiatique de football et le comité local d'organisation ont dévoilé le calendrier des matchs de la Coupe d'Asie Arabie saoudite 2027 ainsi que les stades hôtes. La 19e édition du tournoi débutera le 7 janvier prochain par une rencontre opposant l'équipe d'Arabie saoudite à celle de la Palestine, dans la capitale Riyad.

Le match d'ouverture se tiendra à 20 heures au stade de la cité sportive du Roi Fahd, d'une capacité d'environ 72 000 spectateurs, pour un tournoi que l'Arabie saoudite accueille pour la première fois de son histoire, avec la participation de 24 sélections qui se disputeront le titre continental.

Selon le calendrier annoncé, la phase de groupes s'achèvera le 20 janvier, tandis que les huitièmes de finale débuteront le 22 du même mois. Les quarts de finale se dérouleront les 28 et 29 janvier, et les deux demi-finales les 1er et 2 février, avant que le rideau ne tombe sur le tournoi avec la finale, le 5 février à 20 heures précises, dans le même stade.

Les 51 matchs du tournoi se joueront dans 8 stades répartis sur 3 villes saoudiennes, soit 5 stades à Riyad, deux stades à Djeddah et un stade à Khobar.

Le tournoi comprend 6 groupes, dont se qualifient pour les huitièmes de finale les équipes classées première et deuxième, ainsi que les 4 meilleurs troisièmes.

La répartition des groupes s'est faite comme suit :

- Groupe 1 : Arabie saoudite, Koweït, Oman, Palestine.

- Groupe 2 : Ouzbékistan, Bahreïn, Corée du Nord, Jordanie.

- Groupe 3 : Iran, Syrie, Kirghizistan, Chine.

- Groupe 4 : Australie, Tadjikistan, Irak, Singapour.

- Groupe 5 : Corée du Sud, Émirats arabes unis, Vietnam, Yémen.

- Groupe 6 : Japon, Qatar, Thaïlande, Indonésie.

La fixation des horaires des matchs a tenu compte de la répartition des rencontres en fonction des exigences de la diffusion télévisée et des aspects commerciaux, ainsi que des dispositions locales visant à renforcer l'affluence du public et à améliorer l'expérience des supporters.

Cette annonce du calendrier intervient dans un contexte d'interrogations soulevées quant à la possibilité d'un report du tournoi à l'année 2028, sur fond de développements régionaux.

Le président de la Confédération asiatique de football, le cheikh Salman ben Ibrahim Al Khalifa, avait affirmé que la Confédération suivait l'évolution de la situation, et que la décision finale pourrait attendre jusqu'à la fin du mois de novembre, l'option d'un report restant sur la table si les circonstances l'exigeaient.

De son côté, le comité local d'organisation saoudien a confirmé, le 15 octobre courant, la poursuite des préparatifs conformément au calendrier annoncé, en coordination avec la Confédération asiatique et les parties concernées, soulignant ainsi sa volonté d'aller de l'avant dans la préparation de l'accueil du tournoi continental.

Vous pouvez consulter le calendrier des matchs ici