Éder Militão fait face à un défi de taille pour retrouver sa place dans le onze de départ du Real Madrid. Sa condition physique lors de ses dernières apparitions a soulevé des questions sur sa capacité à retrouver rapidement son niveau habituel, alors que José Mourinho a arrêté son choix sur une autre paire de défenseurs pour diriger l'arrière-garde de l'équipe.
Selon le journal espagnol « Defensa Central », le défenseur brésilien n'a disputé que trois matchs, pour un total de 140 minutes. Ce chiffre illustre son temps de jeu limité et montre qu'il n'a pas encore atteint le niveau de préparation technique et physique requis. Le média souligne que sa prestation face à Eindhoven a révélé qu'il restait loin de son meilleur niveau, malgré les attentes quant à sa capacité à retrouver sa place dans l'équipe.
La tâche de Militão se complique encore face aux bonnes performances d'Ibrahima Konaté et de Dean Huijsen, devenus le duo privilégié de Mourinho en défense centrale lors de la plupart des matchs. Le technicien portugais estime qu'ils sont actuellement les meilleurs en termes de condition physique et de capacité à appliquer les consignes tactiques, ce qui leur confère un net avantage dans la course à une place de titulaire.
Le problème ne tient pas tant aux qualités techniques de Militão, qui font de lui, lorsqu'il est au sommet de sa forme, l'un des meilleurs défenseurs du monde, qu'à son historique de blessures, qui a freiné sa carrière ces dernières années et nui à sa continuité sur le terrain.
Par ailleurs, son retour progressif oblige le staff technique à le gérer avec prudence, afin d'éviter une nouvelle rechute qui pourrait l'éloigner plus longtemps des terrains.
De son côté, le défenseur brésilien reste déterminé à saisir sa chance de retrouver un rôle important au Real Madrid. Il est pourtant conscient de la difficulté de la concurrence avec Konaté et Huijsen, mais aussi avec Antonio Rüdiger, toujours capable d'apporter un plus à l'équipe dans certains matchs malgré une condition physique en recul par rapport à ses standards passés, ce qui rend le défi encore plus grand pour Militão.
Le contrat du joueur avec le Real Madrid court jusqu'en 2028 et il n'envisage pas, pour le moment, de quitter le club. Il n'a toutefois pas totalement exclu un départ l'été prochain s'il ne bénéficie pas d'un temps de jeu suffisant et continue de chercher un rôle plus important au sein de l'équipe. Sa position actuelle témoigne néanmoins de sa volonté de rester dans la course : il continue de s'entraîner et de travailler pour améliorer sa condition physique, et il entretient de bonnes relations avec Mourinho.
La décision finale concernant l'avenir de Militão dans le onze de départ dépendra de ce qu'il montrera au cours des prochains mois et de sa capacité à retrouver la forme sans subir de nouvelles blessures. Mourinho devra trouver le juste équilibre entre l'exploitation du potentiel du défenseur brésilien et la stabilité de sa défense, alors que Konaté et Huijsen brillent et que rien ne garantit pour l'instant que Militão parviendra à ravir la place de l'un d'eux au début de l'année 2027.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.