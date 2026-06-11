« Une déception à tous les niveaux » : les hôtels américains restent vides pendant la Coupe du monde

Bien que la Coupe du monde 2026 ait débuté ce jeudi soir, la reprise attendue du secteur du voyage et du tourisme aux États-Unis, liée à l'un des plus grands événements sportifs de l'année, ne s'est pas encore concrétisée, la hausse des coûts et les difficultés d'obtention de visas ayant entraîné une baisse de la fréquentation des matchs.

Selon l’agence Reuters, les professionnels anticipaient depuis des années un coup de fouet financier pour le secteur américain du voyage et du tourisme, qui souffre actuellement d’une baisse du nombre de visiteurs étrangers, situation que les organisations de défense des droits humains qualifient de « climat de peur ».

Lire aussi

En chiffres... Le match Maroc-Brésil s’annonce comme le plus attendu de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Une faille de sécurité menace par ailleurs la sécurité des joueurs argentins durant le tournoi.

Les foules de supporters attendues par les hôteliers ne se sont pas encore matérialisées, contraignant de nombreux établissements à baisser leurs tarifs.

Les réservations de vols sont en berne malgré la flambée des tarifs, et le prix prohibitif des billets d’entrée a encore accentué la baisse de la demande.

De plus, les supporters de plus de la moitié des nations qualifiées doivent obtenir un visa pour entrer aux États-Unis, un coût supplémentaire qui accentue l’incertitude liée au durcissement des procédures d’entrée.

À ce sujet, Vijay Dandabani, PDG de l’Association des hôtels de New York, résume la situation : « C’est une déception à tous les niveaux, je ne trouve pas d’autre mot. » L’association a d’ailleurs revu ses prévisions de recettes à la baisse, les faisant passer de 150 à environ 60 millions de dollars, soit une contraction de 60 %.