L'Espagnol Paco Jémez, directeur technique du Raja de Casablanca, est sur le point de quitter son poste, après que la direction du club a perdu patience face au recul des résultats de l'équipe, qui a continué d'hémorragier des points en championnat du Maroc, dans un contexte de colère grandissante des supporters et de leurs revendications d'un changement urgent au niveau de la direction technique.

Le site marocain « Hespress » a révélé que les responsables du Raja ont arrêté leur décision de mettre fin au contrat de Jémez, à la suite du dernier match nul face au Hassania d'Agadir, face à l'incapacité de l'entraîneur espagnol à obtenir les résultats escomptés ou à offrir le niveau correspondant aux ambitions du club et de ses supporters.

La direction de l'équipe verte devrait tenir une réunion avec Jémez au cours de la période à venir, afin de discuter des modalités de rupture du contrat et de parvenir à un accord mettant fin à la relation contractuelle entre les deux parties à l'amiable, en vue de tourner la page de l'entraîneur espagnol et de chercher une nouvelle direction technique.

Dans le même temps, la direction du Raja a commencé à bouger afin d'étudier un certain nombre d'options en matière d'entraîneur, à la recherche d'un technicien capable de sortir l'équipe de sa situation actuelle et de rétablir l'équilibre au sein du groupe, d'autant plus que le club aspire à jouer fortement les titres et à retrouver sa place parmi les grands du football marocain et africain.

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Le match nul face au Hassania d'Agadir au stade El Harti... Le nul concédé face au Hassania d'Agadir au stade Larbi Zaouli à Casablanca est venu accroître la pression sur Jémez et replacer son avenir dans le flou, après que la poursuite de l'hémorragie de points est devenue une source d'inquiétude au sein du club, dans un contexte de recul des résultats et d'absence de signes clairs d'amélioration des performances de l'équipe.

La colère ne se limite plus aux résultats sur le rectangle vert, puisque les voix des supporters du Raja réclamant le limogeage de l'entraîneur espagnol se sont amplifiées ces derniers temps, tenant le bureau dirigeant et la société sportive pour responsables de ce que traverse l'équipe, que ce soit au niveau des résultats négatifs ou de la performance terne qui ne répond pas aux attentes des supporters.

La direction du Raja se trouve désormais contrainte de prendre des décisions décisives au cours de la prochaine étape, d'autant que l'équipe a besoin de retrouver rapidement confiance avant d'entamer une série de rencontres importantes, que ce soit sur le plan local ou continental.

Trois matchs nuls consécutifs qui aggravent la crise

Les chiffres du Raja en championnat du Maroc reflètent l'ampleur de la crise que traverse l'équipe depuis le début de la saison, après son incapacité à s'imposer lors de ses trois derniers matchs, se contentant de matchs nuls face au Maghreb de Fès, au FUS de Rabat et au Hassania d'Agadir respectivement.

Le Raja avait entamé son parcours dans la compétition par une victoire face à la Renaissance de Zemamra, mais il n'a pas pu s'appuyer sur ce départ, reculant à la onzième place avec un total de 6 points, après une série de résultats qui a soulevé de nombreuses interrogations sur la capacité de l'équipe à rivaliser.

L'équipe verte se prépare à disputer une rencontre difficile face à la Renaissance de Berkane, dimanche prochain, dans le cadre de la sixième journée du championnat du Maroc, un match qui pourrait revêtir une grande importance pour l'avenir du staff technique, surtout dans un contexte de pression croissante sur Jémez et de besoin de l'équipe de retrouver le goût des victoires.

La crise de Jémez place les deux confrontations face à Al Ahly au centre de l'attention

L'importance des changements potentiels au sein du Raja ne se limite pas aux compétitions du championnat du Maroc, mais s'étend à la participation continentale, l'équipe se trouvant dans le même groupe qu'Al Ahly d'Égypte, aux côtés du Kara togolais et du Primeiro de Agosto angolais, en Coupe de la Confédération africaine cette saison.

Les supporters d'Al Ahly et du Raja attendent avec impatience les deux confrontations prévues entre les deux équipes lors des troisième et quatrième journées de la phase de groupes, qui pourraient voir un visage différent de l'équipe marocaine si le changement attendu au niveau de la direction technique se concrétise.

Al Ahly doit accueillir son homologue le Raja au stade du Caire, entre le 18 et le 20 décembre prochain, avant que l'équipe égyptienne ne se rende chez son adversaire marocain entre le 8 et le 10 janvier prochain.

Si la direction du Raja n'a pas tranché officiellement les détails de la séparation d'avec Paco Jémez ni l'identité de l'entraîneur remplaçant, les prochaines heures pourraient apporter des développements importants concernant l'avenir du staff technique, la direction souhaitant contenir la colère des supporters et corriger la trajectoire de l'équipe avant les échéances locales et continentales à venir.