L’international marocain Ismail El-Sibari occupe la première place d’un classement remarquable de la Coupe du monde 2026, après avoir brillé avec les « Lions de l’Atlas » lors de leurs deux premiers matchs de la phase de groupes, face au Brésil (1-1) et à l’Écosse (1-0).

Selon les données d’Opta, il occupe la première place du classement des joueurs ayant réalisé le plus grand nombre de sprints (accélérations comprises entre 20 et 25 km/h) lors des deux premières journées de la phase de groupes.

Il a en effet réalisé 91 accélérations à une vitesse comprise entre 20 et 25 km/h. Il occupe aussi la première place du classement des joueurs ayant effectué le plus d’accélérations ballon au pied, avec 45 séquences, d’après les données d’Opta.

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Le sélectionneur de l’Iran estime que son équipe est lésée dans cette Coupe du monde et promet que le match contre l’Égypte sera différent.

La star du club néerlandais d’Eindhoven s’est également révélée décisive offensivement, puisqu’il a marqué les deux buts du Maroc dans cette Coupe du monde.

Selon plusieurs médias, il serait sur le point de s’engager avec le Bayern Munich à l’issue de la Coupe du monde 2026.



