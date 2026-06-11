Dans un revirement de situation qui a redessiné la défense de l’équipe d’Argentine, le sélectionneur Lionel Scaloni a convoqué en urgence le défenseur Marcos Senesi afin qu’il rejoigne la sélection « Tango » pour la Coupe du monde.

Cette décision, intervenue seulement 48 heures après l’annonce initiale, fait suite à la blessure du défenseur central Leonardo Balerdi et replace ainsi le joueur de Bournemouth dans le groupe.

Selon le compte officiel de la sélection, l’intéressé a quitté l’île d’Ibiza pour rejoindre le camp d’entraînement de Kansas City, où il doit prendre part à la séance collective de jeudi matin.

Le joueur a emballé les supporters en publiant sur ses réseaux le drapeau argentin et le logo du Mondial, accompagné du message : « J’ai été appelé pour participer à la Coupe du monde ».

Ce choix permet de pallier l’absence du vétéran Marcos Acuña, latéral gauche de River Plate, blessé, ainsi que l’exclusion initiale de l’intéressé.

Ce revirement de situation avait suscité de nombreuses interrogations sur les choix défensifs de Scaloni, avant que le staff technique ne revienne finalement sur sa décision et ne réintègre le défenseur de Bournemouth dans le groupe.

Âgé de 28 ans, Sinesi est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs argentins de la Premier League grâce à sa puissance dans les duels et à sa capacité à initier le jeu depuis l’arrière.

Il compte déjà sept sélections, la dernière remontant à mars dernier, et cette convocation in extremis lui ouvre les portes de sa première Coupe du monde.

Son arrivée devrait renforcer une arrière-garde touchée par plusieurs blessures juste avant le coup d’envoi de la compétition.

Scaloni mise sur sa préparation physique et mentale : le joueur a coupé net ses vacances à Ibiza dès l’appel de la sélection, preuve de l’engagement des joueurs pour le maillot albiceleste sur la plus grande scène du football.