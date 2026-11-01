L'Argentin Lisandro Martínez, défenseur de Manchester United, est de nouveau dans le viseur du Barça, alors que le club catalan cherche à renforcer son arrière-garde lors du prochain mercato hivernal, après que les blessures en cascade ont provoqué une crise défensive qui a placé l'entraîneur Hansi Flick devant des options limitées dans l'axe de la défense.

Selon le quotidien catalan « Sport », le défenseur argentin demeure l'un des noms posés sur la table de Deco, le directeur sportif du Barça, en tant qu'option potentielle pour renforcer l'arrière-garde. Mais la conclusion du transfert dépend d'une condition essentielle : la capacité du club à l'enrôler à un coût financier réduit, en adéquation avec les restrictions imposées à son budget et avec les règles du fair-play financier.

Le journal cite Laurie Whitwell, journaliste spécialisée dans l'actualité de Manchester United au magazine « The Athletic », selon qui l'intérêt du Barça pour recruter Martínez reste d'actualité, mais à condition de pouvoir boucler l'opération à des conditions financières appropriées, ce qui fait de la position du club anglais un facteur décisif dans l'issue des négociations.

Le besoin du Barça de renforcer l'axe de sa défense s'est accru après la série de blessures qui a frappé ses rangs, touchant Eric García, Jules Koundé, Andreas Christensen et Xavi Espart, ce qui a ramené le dossier du recrutement d'un nouveau défenseur en tête des priorités de la direction sportive, après que Deco n'était pas parvenu à convaincre Flick, l'été dernier, de la nécessité de recruter un joueur à ce poste.

Martínez, âgé de 28 ans, est lié à Manchester United par un contrat courant jusqu'en juin 2027, assorti d'une clause permettant de le prolonger d'une saison supplémentaire. Mais son avenir à Old Trafford ne semble pas scellé, d'autant plus avec les informations évoquant un possible départ.

Le mercato hivernal pourrait constituer une occasion favorable pour les deux parties : Manchester United peut ainsi éviter que le joueur n'entre dans la dernière année de son contrat, tandis que le Barça espère tirer profit de sa situation contractuelle pour obtenir un défenseur doté d'une expérience internationale sans supporter un coût élevé.

Le défenseur argentin ne traverse pas sa meilleure période avec le club anglais, face aux critiques dont il a fait l'objet en raison de son niveau, auxquelles s'ajoutent les tensions suscitées par ses déclarations sur la faiblesse des investissements du club l'été dernier.

Sa crise s'est encore aggravée après son expulsion face à Chelsea, à la suite de deux avertissements reçus en l'espace de quatre minutes en seconde période.