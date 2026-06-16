Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a officialisé le onze de départ qui entamera la Coupe du monde 2026, organisée conjointement aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Les Bleus défieront le Sénégal au New Jersey Stadium de New York dans le cadre des rencontres du groupe 9, qui comprend également l’Irak et la Norvège.

Ce duel évoque le match d’ouverture de la Coupe du monde 2002, lorsque le Sénégal avait surpris la France, tenante du titre, en s’imposant 1-0. Voici le onze de départ des Bleus :

Gardien : Mike Maignan

Défense : Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Théo Hernández

Milieu de terrain : Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot

Attaque : Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué

De son côté, l’entraîneur sénégalais Babacar Thiaw a aligné le onze suivant :

Gardien : Édouard Mendy

Défense : Kalidou Koulibaly, Krépin Diatta, Moussa Niakaté, El Hadj Malick Diouf

Milieu de terrain : Idrissa Gana Guèye – Lamine Camara – Pape Matar Sarr

Attaque : Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr