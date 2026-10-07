Une comparaison douloureuse : Lineker oppose les adieux légendaires de Messi à la triste fin de Ronaldo

Dans une comparaison poignante entre les carrières des deux plus grandes légendes de l'histoire du football, l'ancienne star anglaise Gary Lineker a exprimé son profond regret face à la manière tendue dont semble s'être achevée la carrière internationale de Cristiano Ronaldo, affirmant que « Don » méritait des adieux à la hauteur de sa grandeur, à l'image de la scène légendaire qu'a vécue Lionel Messi à Buenos Aires.

Les déclarations de Lineker sont intervenues en marge de la conférence « Leaders Week de l'industrie du sport » au stade de Stamford Bridge à Londres, seulement 24 heures après le long communiqué publié par Ronaldo (41 ans) pour expliquer les raisons de son départ soudain du rassemblement de la sélection portugaise la semaine dernière, dans lequel il a accusé son entraîneur Jorge Jesus d'avoir rompu ses promesses.

À l'opposé total, la scène sur l'autre continent était bien différente : Lionel Messi a fait ses adieux au public argentin de manière idéale, inscrivant un but et en délivrant deux, lors de la victoire amicale 3-0 face au Bénin, au milieu de chaudes ovations et de chants ininterrompus dans le stade Monumental, en une soirée qui ressemblait à un hommage à toute une carrière.

Lineker a déclaré aux journalistes sur un ton attristé : « Je trouve ça un peu triste parce que c'était un joueur immense, et au final, dans cinq ou dix ans, personne ne se souviendra de cette tension, on se souviendra seulement de sa grandeur. »

La légende du football anglais a ajouté : « Mais je pense que les adieux de Messi ont été vraiment émouvants, et je pense que Cristiano méritait la même chose. »

Cette déclaration remet au premier plan la rivalité historique entre les deux stars qui se sont partagé le trône du football pendant plus d'une décennie et demie, Messi ayant remporté le Ballon d'Or à huit reprises contre cinq pour Ronaldo, même si aucun des deux ne figure aujourd'hui parmi les favoris pour le trophée cette année.

Au cours de son intervention, Lineker n'a pas manqué l'occasion de saluer son compatriote Harry Kane, qui a égalé le record du nombre de matches internationaux avec l'Angleterre, avec 125 matches, à égalité avec le légendaire gardien Peter Shilton, après sa participation face à la République tchèque, portant son total à 91 buts dans la victoire 3-0.

Lineker, qui a inscrit 48 buts sous le maillot des Three Lions, a fait l'éloge du capitaine actuel de la sélection en le décrivant comme l'un des plus grands joueurs anglais de l'histoire, déclarant : « Je pense qu'il mérite de figurer dans cette liste, peut-être aux côtés de Bobby Charlton, et peut-être même de Bobby Moore. Regardez son palmarès, c'est stupéfiant. »

Il a conclu : « Ce n'est pas seulement un buteur, et pas seulement un joueur de surface comme moi, c'est bien plus que ça. Il peut décrocher vers l'arrière, il distribue des passes partout, il marque toutes sortes de buts, des deux pieds, de la tête, il a tout. »



