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À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde U17, la sélection équatorienne et tous les grands clubs européens ont reçu une nouvelle choc : leur jeune capitaine est forfait pour le tournoi.

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Le prometteur Équatorien Deinner Ordóñez, qui était dans le viseur du Barça, a subi un sérieux revers : blessé, il a dû se retirer de manière inattendue de la liste de l'Équateur U17 pour la Coupe du monde, selon le quotidien espagnol « Sport ».

Deinner Ordóñez fait partie des talents émergents issus du centre de formation de l'Independiente del Valle, qui s'est imposé ces dernières années comme l'une des meilleures académies d'Amérique du Sud et a révélé de nombreuses grandes stars.

Âgé de 17 ans, ce latéral droit dispose d'excellentes qualités physiques, avec son 1,88 m, ainsi que d'un bagage technique de haut niveau. Il se distingue par la précision de ses passes et par son leadership sur le terrain.

Ordóñez est le capitaine de l'Équateur U17 et devait être l'une des vedettes de la Coupe du monde U17, qui débute jeudi prochain au Qatar et se poursuivra jusqu'au 13 décembre.

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Mais la Fédération équatorienne de football a annoncé l'absence du défenseur sur blessure, sans en préciser la nature, ce qui entretient le flou sur la durée de son indisponibilité et la date de son retour sur les terrains.

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Ordóñez était suivi de près par tous les grands clubs européens, dont le Barça, qui prospecte très activement le marché sud-américain à la recherche de jeunes talents capables d'incarner l'avenir.

Son physique imposant, sa vitesse et sa puissance dans les duels font de lui un défenseur moderne prometteur, qui correspond parfaitement au profil recherché par le staff technique du Barça dans l'axe de la défense.

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Mais Chelsea a coupé l'herbe sous le pied de tout le monde : le club anglais a trouvé un accord avec l'Independiente del Valle en novembre dernier, alors que le joueur n'avait que 16 ans.

Selon le plan de carrière établi, il rejoindra l'Europe dès sa majorité, qu'il atteindra en octobre de l'année prochaine, soit lors du mercato d'hiver 2028.

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La direction sportive de Chelsea décidera alors de la meilleure voie pour lui : l'intégrer au centre de formation des Blues ou l'envoyer s'aguerrir dans son club satellite, le Racing Club de Strasbourg, en Ligue 1.

En raison de l'instabilité qui règne à Chelsea et de l'absence de stratégie sportive claire, tous les actifs du club étant à vendre, les entraîneurs d'autres clubs européens étaient très impatients de voir Deinner Ordóñez à l'œuvre dans un grand tournoi comme la Coupe du monde U17.

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Le défenseur, qui a toujours été très talentueux, possède déjà une solide expérience, y compris avec la sélection U20, avec laquelle il a fait ses débuts à seulement 15 ans, un chiffre qui en dit long sur la précocité de son talent.

Il est le troisième footballeur équatorien à rejoindre Chelsea ces dernières années, après Moisés Caicedo, pour lequel le club a versé 116 millions d'euros à Brighton en 2023, et Kendry Páez, autre grand espoir qui était dans le viseur du Barça.

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À 19 ans, Páez fait face à un avenir incertain : après un passage par le Racing Club de Strasbourg et un prêt infructueux à River Plate, il évolue désormais avec les U21 de Chelsea et pourrait trouver un nouveau club en janvier, le Celtic, Birmingham City et les Blackburn Rovers ayant manifesté leur intérêt.

Deinner Ordóñez possède un potentiel immense et a tout pour devenir l'un des meilleurs défenseurs de sa génération, sur les traces de ses compatriotes Willian Pacho, que Luis Enrique a mené à deux titres en Ligue des champions, et Piero Hincapié, qui évolue désormais à Arsenal sous les ordres d'Arteta.

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Tous deux sont passés par les équipes de jeunes de l'Independiente del Valle, et c'est pourquoi tout le monde attend un retour rapide d'Ordóñez, afin qu'il prolonge la success-story équatorienne en Europe.