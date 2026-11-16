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Les joueurs de la sélection égyptienne et le staff technique dirigé par Ali Maher ont fêté la star Mohamed Salah avant d'affronter le Malawi demain mardi, lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

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La Fédération égyptienne de football a publié sur ses comptes officiels des réseaux sociaux des photos de Salah tenant un « gâteau » portant le chiffre 70, en référence au nombre de buts inscrits par le capitaine de l'Égypte sous le maillot de la sélection, selon les statistiques qui comptabilisent l'ensemble de ses buts internationaux.

Cette célébration intervient dans le contexte de la polémique entourant le record de Salah. Beaucoup ont cru qu'il était devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection égyptienne après son doublé lors de la large victoire 5-0 contre le Malawi, vendredi dernier, qui a porté son total à 70 buts, au-delà de l'ancien record détenu par Hossam Hassan (69 buts), ancien sélectionneur de l'Égypte.

Mais les chiffres communiqués par la Fédération internationale de football (FIFA) ont relancé le débat sur l'identité du meilleur buteur de l'histoire de la sélection , le site officiel de l'instance internationale ayant modifié les données de Salah pour confirmer que son total s'élève à 68 buts internationaux, et non 70. Hossam Hassan reste donc en tête avec 69 buts, selon les statistiques reconnues par la FIFA.

Cet imbroglio statistique remonte à un match amical disputé par l'Égypte face au Swaziland, aujourd'hui connu sous le nom d'Eswatini, en mars 2013. Salah avait inscrit un doublé lors de la victoire 10-0, mais ces deux buts n'ont pas été comptabilisés dans son total dans les registres de la FIFA, la rencontre ne remplissant pas les conditions pour être homologuée comme un match international officiel de catégorie A, la sélection égyptienne ayant procédé à un grand nombre de changements.

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Paradoxe, un précédent rapport publié par la FIFA en juin dernier faisait état de 68 buts internationaux pour Salah avant le match contre le Malawi. Le site a ensuite ramené ce chiffre à 66 buts avant la rencontre, si bien que le capitaine de la sélection est passé à 68 buts après son doublé, ce qui a suscité une vaste polémique parmi les supporters et les médias quant au bon chiffre.

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De son côté, le joueur de Trabzonspor a publié sur ses réseaux sociaux une image portant le chiffre 70 après le dernier match contre le Malawi, en signe de fierté pour ce qu'il a accompli sous le maillot de l'Égypte.

Salah semble avoir choisi de célébrer son total complet en sélection, selon les statistiques qui comptabilisent tous ses buts, loin de la polémique sur les critères d'homologation des matchs internationaux par la FIFA, d'autant que la barre des 70 buts reste une performance exceptionnelle dans la carrière du capitaine de la sélection, même si les organismes statistiques divergent sur le chiffre officiel.

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Cette célébration intervient avant le déplacement au Malawi, qui offre à Salah une nouvelle occasion de continuer à marquer et de se rapprocher d'un dénouement dans ce débat : il lui faut un but pour égaler le record de Hossam Hassan selon les registres de la FIFA, et deux pour le dépasser et occuper seul la première place des statistiques internationales officielles.

Sur le plan collectif, l'Égypte aborde la rencontre avec un moral au beau fixe après sa victoire 5-0 au Caire, un résultat qui a offert à Ali Maher des débuts parfaits à la tête de l'équipe. Il a pris la succession de Hossam Hassan, parti il y a quelques jours, un changement survenu dans un contexte de rebondissements en série au sein de la sélection.

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L'Égypte occupe la tête du groupe B avec 7 points après trois matchs, à égalité avec l'Angola, deuxième, tandis que le Malawi est troisième à quatre points du leader et que le Soudan du Sud ferme la marche sans le moindre point. Le match de demain représente donc une belle occasion pour l'Égypte de valider précocement son billet pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations.

L'enjeu est de taille : une victoire porterait le total de l'Égypte à 10 points et lui assurerait officiellement sa qualification pour le tournoi à deux journées de la fin des éliminatoires, l'écart avec le Malawi étant devenu important, sachant que les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale, prévue au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda en 2027.

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Cet hommage à Salah revêt également une portée particulière, après les tensions apparues récemment dans sa relation avec Hossam Hassan, à la suite de son remplacement lors du match contre l'Angola en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, puis de son départ du rassemblement de la sélection et de son absence lors du match suivant. Des informations faisaient alors état de différends entre les deux hommes, avant que les dirigeants de la Fédération n'interviennent pour tenter d'apaiser la situation.

La Fédération égyptienne avait annoncé le départ de Hossam Hassan et la nomination d'Ali Maher à sa place après examen des récents événements, mettant ainsi fin à une période marquée par des tensions entre l'ancien sélectionneur et le capitaine de la sélection. L'ambiance actuelle offre au nouveau staff l'occasion de ramener la stabilité dans le vestiaire.