Hansi Flick a pris une nouvelle décision concernant Lamine Yamal en choisissant de l'écarter du prochain match du FC Barcelone en Ligue des champions, une mesure qui fait suite à des développements inattendus lors de la rencontre face à Villarreal.
Le FC Barcelone a révélé, dans un communiqué médical officiel, que Yamal souffre d'une légère gêne à la cheville droite, confirmant que le joueur ne fera pas partie de la délégation qui se rendra en Azerbaïdjan pour affronter Sabah, mercredi, en Ligue des champions.
Le club a expliqué que la mise à l'écart du jeune ailier relève d'une mesure de précaution, afin d'éviter une aggravation de la blessure et de lui laisser le temps nécessaire pour récupérer, précisant qu'il sera disponible pour le match de dimanche prochain face au Deportivo, en fonction de l'évolution de son état physique.
Ces développements interviennent après la participation de Yamal à la rencontre contre Villarreal, au cours de laquelle il a ressenti un problème à la cheville. Le staff médical a donc évalué son état avant de prendre la décision finale concernant son voyage avec l'équipe, d'autant plus que l'échéance européenne approche.
Flick préfère ne prendre aucun risque avec sa jeune star, même si la blessure n'est pas qualifiée de grave. Le staff technique estime en effet qu'il vaut mieux que le joueur manque un seul match plutôt que de risquer une aggravation de la gêne, qui pourrait se transformer en un problème l'éloignant des terrains plus longtemps.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.