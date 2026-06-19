« Une atteinte odieuse »… Le président argentin s'en prend violemment aux médias après la rumeur concernant Messi

Le président argentin Javier Milei a vivement critiqué l’actrice et animatrice Florencia Peña après qu’elle a annoncé, lors d’une émission en direct sur la chaîne Luzu TV, le décès – en réalité fictif – de Jorge Messi, père de la star argentine Lionel Messi, actuellement à la tête des « Tango Boys » pour la Coupe du monde 2026.

Tout a commencé lorsque l’animatrice, en direct sur la plateforme numérique Luzu TV, a annoncé une nouvelle surprenante : le décès du père de Lionel Messi, actuellement à la tête des « danseurs de tango » pour la Coupe du monde 2026.

Caméra en main, la présentatrice, la voix empreinte d’émotion, a lancé : « Je ne veux pas vous asséner une mauvaise nouvelle, mais le père de Messi vient de décéder… C’était une surprise ? », avant de poursuivre son enquête en direct, déclenchant une onde de choc sur les réseaux sociaux.

Lire aussi

La plus longue période de disette… Ronaldo ne trouve pas le chemin des filets dans les grandes compétitions

Ce n’est pas ma promesse… Mourinho désigne son premier choix pour renforcer le milieu de terrain du Real Madrid

La famille Messi a rapidement publié un communiqué officiel démentant ces rumeurs : Jorge Messi souffre effectivement d’un problème de santé, mais il « se rétablit bien » sous surveillance médicale.

Elle a également appelé chacun à faire preuve de « responsabilité, de prudence et d’humanité » face à ce type d’informations sensibles, tout en déplorant la propagation de fausses rumeurs.

Des excuses

Quelques heures plus tard, Florencia Peña est revenue en larmes à l’antenne et a présenté des excuses officielles au public et à la famille Messi.

« Je tiens à m’excuser… J’étais à l’antenne, on m’a communiqué cette information via l’oreillette, et j’ai répété ce qu’on m’avait demandé de dire. Je n’avais ni téléphone ni ordinateur pour vérifier, et c’est la première fois qu’une telle chose m’arrive. Je tremble… Je suis en train de parler avec Nico Ochiato (le propriétaire de la chaîne) et ils vont publier un communiqué. »

Elle a toutefois souligné que la responsabilité incombait à l’équipe de production, « qui lui avait fourni une information non vérifiée ».

Au terme de cette crise, elle a quitté Luzu TV – on ignore si elle a démissionné ou été licenciée – tandis que Nicolás Occhiato a limogé plusieurs membres de l’équipe de production tenus pour responsables de la diffusion de l’information erronée.

Réaction du président

Le président argentin controversé Javier Milei a rapidement réagi en publiant un long tweet accusateur, qualifiant le comportement de Benítez d’« infamant et immoral ».

Il a également profité de l’occasion pour critiquer les médias argentins, déclarant sur son compte « X » : « Quand on croit avoir tout vu de la part des médias, certaines personnes viennent nous rappeler qu’il est toujours possible de tomber encore plus bas, qu’il est toujours possible de dire quelque chose de plus odieux, et qu’il est toujours possible de causer davantage de tort. »

Il a poursuivi : « Les déclarations effroyables, immorales et non vérifiées de Florencia Peña, diffusées en direct sur une chaîne de télévision – qui seraient de toute façon terribles si les informations étaient vraies, car elles concernent la vie privée d’un citoyen – nous rappellent l’impunité dont certains individus se croient investis, simplement parce qu’ils tiennent un micro ou un stylo entre les mains. »

Il a conclu : « Au moins, la chaîne a eu la décence de rectifier l’information et d’écarter cette personnalité nuisible, ce que les médias traditionnels n’ont jamais fait, même une seule fois, alors qu’ils emploient des dizaines de journalistes lassés de voir leur profession souillée par la calomnie et la diffamation. »



