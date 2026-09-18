La sélection marocaine dirigée par Mohamed Ouahbi a reçu une bonne nouvelle à quelques jours du début de la trêve internationale des mois de septembre et octobre.

Le réseau « beIN Sports » a confirmé le retour de l'international marocain Achraf Hakimi, joueur du Paris Saint-Germain, à l'entraînement de manière individuelle, et ce pour la première fois depuis sa blessure.

Le Paris Saint-Germain avait été privé d'Achraf Hakimi lors de la victoire face à Brest, le défenseur parisien semblant souffrir d'une blessure aux ischio-jambiers.

Le club de la capitale a annoncé dans un communiqué publié sur son site officiel, lundi dernier : « Après avoir subi une légère blessure à la cuisse droite lors du match de la nuit dernière contre Brest, Achraf Hakimi suivra un traitement médical pendant deux jours, et un examen médical supplémentaire sera réalisé à l'issue de cette période. »



Il convient de rappeler que Mohamed Ouahbi, sélectionneur de l'équipe du Maroc, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour disputer les deux confrontations face au Gabon et au Lesotho, dans le cadre des première et deuxième journées des éliminatoires qualificatives pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2027, ainsi que le match amical face au Ghana.

La liste de Ouahbi a été marquée par la convocation de plusieurs joueurs pour la première fois au sein de l'équipe première, à leur tête Yasser Zabiri, joueur du Racing Santander, brillant en championnat d'Espagne avec 6 buts inscrits en 6 matchs, ainsi qu'Abdellah Ouazane, le gardien Alaâ Belaaroush, aux côtés de Sofiane El Fouzi et Toufik Bentayeb.

La liste a également vu la présence de plusieurs piliers de la sélection marocaine au cours des dernières années, en tête desquels Yassine Bounou, Mounir El Kajoui et Achraf Hakimi, en plus de Nayef Aguerd et Abdessamad Ezzalzouli, malgré sa récente polémique liée au maillot de soutien à Ceuta et les critiques dont il a fait l'objet.



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