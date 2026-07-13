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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Une ancienne star argentine insulte l’Espagne… et une légende du FC Barcelone lui répond

France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde
Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
FC Barcelone
C. Puyol
R. La Volpe

L'émission « Los Maestros », diffusée sur TUDN, a connu un moment de vive tension lorsque Carles Puyol et Ricardo La Volpe se sont livrés à une violente polémique en analysant les demi-finales de la Coupe du monde 2026.

Le quotidien Sport a dévoilé les coulisses de cette vive polémique qui a opposé La Volpe, champion du monde avec l’Argentine en 1978, à Puyol, sacré avec l’Espagne en 2010.

Le débat a d’abord porté sur la demi-finale Espagne-France, avant que La Volpe ne provoque l’étincelle en relativisant la place historique de la Roja.

L’Argentin a affirmé que la « Roja » n’avait commencé à s’imposer sur la scène internationale qu’après son sacre en Afrique du Sud en 2010, lançant : « Qu’est-ce que l’Espagne a à voir là-dedans ? Vous êtes apparus en 2010, et avant cela, vous n’existiez pas. »

Puyol a aussitôt rétorqué que la génération espagnole avait déjà brillé deux ans auparavant en remportant l’Euro 2008.

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Malgré cela, La Volpi est resté sur ses positions et a demandé d’un ton incrédule : « Champions du monde ? Combien de titres avez-vous remportés ? »

L’Argentin a aussi affirmé que la Roja avait trop longtemps vécu sur les acquis de cette génération dorée, rappelant que le schéma tactique en 4-3-3 n’était pas une création espagnole mais avait déjà été utilisé par l’Italien Arrigo Sacchi plusieurs années auparavant.

Il a conclu : « Depuis 2010, vous vivez d’une vieille histoire. Où était cette histoire en 2014 ? Et en 2018 ? Et en 2022 ? Ce n’est que maintenant qu’une nouvelle génération a émergé chez vous. »

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