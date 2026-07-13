Une ancienne star argentine insulte l’Espagne… et une légende du FC Barcelone lui répond

L'émission « Los Maestros », diffusée sur TUDN, a connu un moment de vive tension lorsque Carles Puyol et Ricardo La Volpe se sont livrés à une violente polémique en analysant les demi-finales de la Coupe du monde 2026.

Le quotidien Sport a dévoilé les coulisses de cette vive polémique qui a opposé La Volpe, champion du monde avec l’Argentine en 1978, à Puyol, sacré avec l’Espagne en 2010.

Le débat a d’abord porté sur la demi-finale Espagne-France, avant que La Volpe ne provoque l’étincelle en relativisant la place historique de la Roja.

L’Argentin a affirmé que la « Roja » n’avait commencé à s’imposer sur la scène internationale qu’après son sacre en Afrique du Sud en 2010, lançant : « Qu’est-ce que l’Espagne a à voir là-dedans ? Vous êtes apparus en 2010, et avant cela, vous n’existiez pas. »

Puyol a aussitôt rétorqué que la génération espagnole avait déjà brillé deux ans auparavant en remportant l’Euro 2008.

Malgré cela, La Volpi est resté sur ses positions et a demandé d’un ton incrédule : « Champions du monde ? Combien de titres avez-vous remportés ? »

L’Argentin a aussi affirmé que la Roja avait trop longtemps vécu sur les acquis de cette génération dorée, rappelant que le schéma tactique en 4-3-3 n’était pas une création espagnole mais avait déjà été utilisé par l’Italien Arrigo Sacchi plusieurs années auparavant.

Il a conclu : « Depuis 2010, vous vivez d’une vieille histoire. Où était cette histoire en 2014 ? Et en 2018 ? Et en 2022 ? Ce n’est que maintenant qu’une nouvelle génération a émergé chez vous. »