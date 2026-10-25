Jan-Christian Dreesen, le directeur général du Bayern Munich, a confirmé le déplacement d'une importante délégation du club à Londres pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or, prévue demain lundi, avec l'espoir de voir Harry Kane sacré de cette prestigieuse récompense.

Dreesen a déclaré que le club serait extrêmement heureux si Kane remportait le Ballon d'Or, saluant les prestations de l'attaquant anglais avec le Bayern et la sélection de son pays.

Il a précisé : « Harry pulvérise les records année après année, mais ses 73 buts avec le Bayern Munich et la sélection d'Angleterre revêtent une importance particulière cette fois-ci. » Dreesen a décrit l'attaquant anglais comme « un attaquant doté d'un angle de vision à 360 degrés », expliquant qu'il voit l'intégralité du terrain, travaille sans relâche et aide ses coéquipiers à offrir de meilleures performances.

Il a ajouté, dans des propos rapportés par le site allemand merkur, que Kane n'avait cessé de faire évoluer son style de jeu et qu'il avait contribué à changer la manière de jouer de toute l'équipe, le qualifiant de star mondiale alliant humilité et raffinement, et offrant un exemple remarquable sur le terrain comme en dehors.

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Olise, candidat à un bel avenir

Les propos de Dreesen ne se sont pas limités à Kane, puisqu'il a également salué le Français Michael Olise, affirmant qu'il méritait de figurer parmi les nommés et qu'il estimait que le joueur remporterait un jour le Ballon d'Or.

Le directeur général a considéré que la présence de plusieurs représentants du Bayern sur la liste des nommés constituait une reconnaissance pour une saison exceptionnelle, soulignant la présence de quatre joueurs de l'équipe parmi les nommés pour la première fois depuis dix ans.

Il a également relevé la nomination de Vincent Kompany parmi les meilleurs entraîneurs du monde, ainsi que la nomination des équipes féminine et masculine du Bayern pour le prix du meilleur club, pour la première fois.

Dreesen a conclu ses déclarations en affirmant que la délégation du club se rendrait à Londres « en toute humilité, dans l'espoir de célébrer la victoire d'un trophée, voire deux ».

En cas de victoire de Kane, âgé de 33 ans selon la source, il deviendrait le premier joueur du Bayern Munich sacré au Ballon d'Or depuis Karl-Heinz Rummenigge en 1981.