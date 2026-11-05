Le Barça a encaissé un nouveau coup dur dans sa quête pour recruter Federico Dimarco, l'arrière latéral de l'Inter Milan, après que le club italien a bougé pour assurer la prolongation de son joueur, rendant ainsi son transfert vers le club catalan lors du prochain mercato estival plus difficile.

Le Barça surveillait la situation de Dimarco, dont le précédent contrat arrivait à expiration en juin 2027, ce qui en faisait l'une des options envisagées par la direction sportive du club catalan, d'autant plus que l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, souhaite renforcer le poste de latéral gauche avec un joueur doté de qualités offensives remarquables.

Mais selon le journal catalan « Sport », l'Inter Milan a décidé d'activer la clause de prolongation présente dans le contrat du joueur pour une saison supplémentaire, le liant ainsi au club italien jusqu'en juin 2028, ce qu'a confirmé Giuseppe Marotta, le président du club italien, en précisant que la direction a utilisé la clause convenue pour assurer la continuité du joueur pour une saison de plus.

Marotta a déclaré : « Nous avons activé la clause convenue avec lui, même si c'était une démarche unilatérale, mais nous nous sommes mis d'accord pour prolonger son contrat d'une année supplémentaire. »

Et le président de l'Inter Milan d'ajouter : « Dimarco veut rester, et nous aussi, et nous en sommes heureux. Le sentiment d'appartenance au club doit primer sur toute autre considération. »

Le mouvement de l'Inter ne s'est pas arrêté à la prolongation du contrat, puisque la direction a entamé des négociations avec les représentants du joueur afin de parvenir à un nouvel accord s'étendant sur une plus longue durée, avec une amélioration de la rémunération qu'il perçoit, le club souhaitant conserver l'un de ses éléments les plus importants au cours des prochaines années.

Le Barça avait déjà tenté de recruter Dimarco lors du dernier mercato estival, et avait étudié la possibilité de conclure un échange avec l'Inter Milan, en vertu duquel Alejandro Balde aurait rejoint le club italien en contrepartie de l'arrivée de l'arrière latéral italien au Camp Nou, mais la tentative n'a pas abouti à un accord entre les deux parties.

La mission du Barça est devenue plus complexe après la prolongation du contrat de Dimarco jusqu'en 2028, d'autant plus que le joueur a lui aussi exprimé son souhait de poursuivre son parcours avec l'Inter Milan, ce qui réduit les chances de son départ vers la Liga et oblige la direction catalane à chercher d'autres options pour renforcer le flanc gauche.