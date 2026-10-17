La rencontre entre Everton et Chelsea a été marquée par une action arbitrale controversée, après que les joueurs de Chelsea ont réclamé un penalty suite à la chute de l'attaquant brésilien Joao Pedro dans la surface de réparation, un épisode qui a suscité de vives protestations du club londonien, lors du match qui oppose les deux équipes au Hill Dickinson Stadium, dans le cadre de la septième journée de Premier League.

La polémique a atteint son point culminant à la 31e minute de jeu, lorsque Joao Pedro est tombé dans la surface de réparation d'Everton, après un contact avec le défenseur James Tarkowski. L'attaquant de Chelsea a alors levé les bras en l'air, réclamant un penalty auprès de l'arbitre de la rencontre, sous le regard de ses coéquipiers qui estimaient que leur équipe avait subi une faute justifiant l'intervention de l'arbitre.

Mais Paul Tierney, l'arbitre du match, n'a pas répondu aux réclamations des joueurs de Chelsea et a demandé à l'attaquant brésilien de se relever et de poursuivre le jeu, considérant que l'action ne nécessitait pas de siffler une faute en faveur de l'équipe visiteuse.

La controverse ne s'est pas limitée à la décision de l'arbitre sur le terrain, puisque l'arbitre assistant vidéo (VAR) n'est pas intervenu pour revoir l'action ni pour demander à Tierney de se rendre à l'écran latéral afin de vérifier les détails du contact entre Tarkowski et Joao Pedro.

Cette décision a provoqué les protestations des joueurs de Chelsea, qui estimaient que la chute de leur attaquant dans la surface de réparation méritait un examen arbitral minutieux, compte tenu de l'importance de telles décisions dans des matchs où la lutte pour les points est intense.

Cette séquence a de nouveau mis en lumière les décisions arbitrales controversées en Premier League, en particulier celles liées aux contacts dans la surface de réparation, et le degré d'intervention de l'assistance vidéo pour revoir les situations qui suscitent les doutes des joueurs et des staffs techniques.