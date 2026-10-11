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Al Ahli v Al Gharafa: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Une absence de taille frappe Al Ahly avant le test asiatique face à Al Wasl

Al-Wasl vs Al Ahli
Al-Wasl
Al Ahli
AFC Champions League Elite
Édouard Mendy
Émirats arabes unis
Arabie saoudite
Sénégal
Algérie

Le Raja reçoit des nouvelles contrastées

Al-Ahli d'Arabie saoudite est confronté à un nouveau test asiatique face à Al-Wasl des Émirats arabes unis, demain lundi, au stade Zabeel, dans le cadre des compétitions de la Ligue des champions d'Asie Elite, en l'absence de son gardien sénégalais Édouard Mendy pour cause de blessure, alors que l'équipe cherche à poursuivre son parcours vers la conservation du titre pour la troisième saison consécutive.

Al-Raqi, tenant du titre lors des deux dernières éditions, avait entamé son parcours dans la compétition par un match nul 1-1 face à Pakhtakor d'Ouzbékistan.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que l'absence de Mendy face à Al-Wasl est confirmée, tandis qu'il poursuit son programme de soins et de rééducation au siège du club, sous la supervision de Mubarak Al-Mutawa, responsable du staff médical, en vue du prochain match contre Al-Nassr en championnat, pour lequel le gardien devrait être prêt.

Dans le même contexte, Al-Ahli a annoncé que son défenseur brésilien Roger Ibañez a rejoint la délégation de l'équipe aux Émirats arabes unis, avant la rencontre attendue face à Al-Wasl.


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