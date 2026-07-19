Unanimes, les médias français saluent Didier Deschamps après son mémorable match d’adieu

Bien que la petite finale de la Coupe du monde entre la France et l’Angleterre soit restée gravée dans les mémoires, les Bleus préféreront sans doute l’oublier. Pour le sélectionneur Didier Deschamps, il s’agissait néanmoins d’un adieu marquant, comme le soulignent les médias français.

Après ce match spectaculaire, conclu sur le score de 4-6, ses quatorze années à la tête des Bleus s’achèvent définitivement. Il s’en va parmi les sélectionneurs les plus titrés de l’histoire, fort d’un sacre mondial en 2018 et d’une finale perdue lors de l’édition précédente. Malgré cette conclusion décevante, le respect domine dans les commentaires de la presse.

« Ce qui devait être un hommage à Didier Deschamps après 14 ans à la tête de l’équipe s’est transformé en l’un des matchs les plus étranges de son mandat de sélectionneur », écrit L’Équipe, qui lui attribue tout de même la note de 4 pour son ultime sortie.

« Lors de son 185e et dernier match à la tête de la sélection française, la première mi-temps a été de loin la pire de sa carrière. Il a dû regretter de ne pas avoir aligné une défense moins perméable dès le coup d’envoi. Ses tentatives pour encourager l’équipe en première mi-temps ont été vaines. Grâce à ses remplacements à la mi-temps, l’équipe a toutefois réussi à se remettre dans le match. »

« Didier Deschamps fait ses adieux à l’équipe de France sur une défaite spectaculaire », titre Le Monde, qui souligne aussi les applaudissements nourris du public français à Miami. « Après la défaite contre l’Espagne en demi-finale (0-2), le Basque quitte les siens avec deux revers au compteur, ce qui jette une ombre sur son palmarès. Mais son départ reste plus qu’honorable. »

« Il a consacré vingt-cinq ans de sa vie professionnelle à l’équipe de France, tant en tant que joueur qu’en tant qu’entraîneur, et a ramené cette équipe au sommet du football mondial après sa prise de fonction en 2012 », peut-on lire dans un ton reconnaissant.

RMC Sport, qui a assisté à une « première mi-temps catastrophique », sait également à quel point Deschamps a toujours tout mis en œuvre pour faire progresser les Bleus. « Après une première mi-temps catastrophique, les Bleus étaient menés 4-0, mais ils sont revenus au score pour ne plus être menés que d’un but. Deschamps, qui entraînait les Bleus pour la dernière fois, n’oubliera certainement pas ce dernier match. »

Deschamps lui-même évoque des émotions partagées au terme de ce Mondial : « Nous avons joué une première mi-temps inacceptable. Nous avons réagi en nous appuyant sur nos points forts et nous avons eu deux occasions de revenir à 4-4, mais nous nous sommes un peu trop exposés. C’est ma faute, car je n’ai pas fait ce qu’il fallait en première mi-temps. Je vous souhaite à tous le meilleur, et comme le meilleur reste à venir, cela vous attend encore. »

La Fédération française de football a également publié un beau message de remerciement. « Deschamps incarnait l’exigence, la discipline, l’esprit d’équipe et l’amour du maillot bleu. Sous sa direction, l’équipe de France a retrouvé en 14 ans sa crédibilité, son respect et sa popularité, tout en continuant à performer au plus haut niveau mondial. Rares sont ceux qui se sont autant investis pour le maillot bleu, d’abord en tant que joueur, puis en tant que sélectionneur. Didier, merci. »