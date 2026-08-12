Alexis Seria est considéré comme le jeune talent du Real Madrid, la révélation de la préparation de la Maison Blanche, au vu des performances qu'il a livrées lors des matches amicaux de préparation pour le début de la nouvelle saison.

Seria a provoqué une révolution à Valdebebas en seulement 7 mois. Arrivé au Real Madrid en janvier dernier, il a débuté son parcours avec la Castilla, avant d'apparaître avec l'équipe première durant la période de préparation et d'impressionner l'entraîneur portugais José Mourinho par ses performances.





Le journal « AS » a commenté le talent de Seria en ces termes : « Un ailier droit âgé de 18 ans, doté d'une grande technique, et qui brille sur le côté gauche. Un dribbleur habile et, par-dessus tout, incroyablement audacieux. »

Le journal a ajouté : « Il a marqué lors de son premier match avec l'équipe de jeunes (Juvenil A), puis inscrit un autre but lors de son deuxième match avec le Real Madrid C. Et avec la Castilla, il a marqué ce même but lors de sa première titularisation, après avoir délivré une passe décisive lors de sa première apparition. »

Il a poursuivi : « Il a construit son parcours avec régularité durant la seconde moitié de la saison dernière, pour finalement devenir un joueur titulaire de l'équipe réserve, ainsi que de la remarquable équipe de jeunes qui a décroché le titre de la Ligue de la jeunesse de l'UEFA pour la deuxième fois avec Valdebebas. Au total, y compris sa période de jeu avec l'équipe des moins de 18 ans, il a marqué 10 buts et délivré 8 passes décisives en cinq mois. C'est un véritable joyau. »

Le journal a conclu au sujet d'Alexis Seria : « Un joueur dont Mourinho profite désormais. Il l'a vu lors des premières séances d'entraînement, alors que l'équipe première était encore en phase d'adaptation, et il a réussi à passer le processus de sélection. Il a le potentiel de l'équipe première, il a quelque chose, quelque chose qui a séduit Mourinho. »



