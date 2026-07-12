La sélection argentine a poursuivi ses performances offensives impressionnantes lors de la Coupe du monde 2026 en s'imposant face à la Suisse (3-1) en quarts de finale, ce dimanche matin, s'assurant ainsi une place dans le carré d'or.

Grâce à ce triplé, l’Argentine porte son total à 17 buts dans cette édition de la Coupe du monde, devenant ainsi la deuxième équipe la plus prolifique dans une même édition depuis 2000, derrière le Brésil qui avait inscrit 18 buts lors de son parcours vers le titre en 2002.

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Selon le site français « Stats Foot », l’Argentine est aussi la première équipe à inscrire au moins trois buts lors de chacun de ses trois premiers matchs à élimination directe dans une même Coupe du monde, depuis le Brésil en 1970.

Les Argentins avaient déjà dominé le Cap-Vert en seizièmes puis l’Égypte en huitièmes sur le même score (3-2).

Les Sud-Américains ont ouvert le score dès la 10^e minute par Alexis Mac Allister, avant que Dan Ndoye n’égalise pour les Européens à la 67^e, envoyant ainsi la rencontre en prolongation.

L’Argentine a finalement emporté la rencontre grâce à deux buts tardifs, inscrits par Julián Álvarez (112^e) et Lautaro Martínez (120^e+1), et affrontera l’Angleterre en demi-finale, tandis que la France défiera l’Espagne dans l’autre match de ce stade de la compétition.



