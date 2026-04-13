Un véritable cauchemar : un jeune prodige de l'Ajax évacué du terrain après une blessure effroyable

Mylo van der Lans a dû quitter prématurément ses partenaires lors de la rencontre entre le Jong Ajax et le TOP Oss. Le capitaine ajacide s’est blessé à la cheville et a été évacué sur civière.

Les jeunes Ajacides avaient déjà concédé l’ouverture du score à la 49^e minute par Leonel Miguel, et menaient donc 0-1 au moment du malheur.

À la 69e minute, il a bloqué un tir de Siriné Doucouré, mais a été percuté par l’attaquant adverse et a immédiatement twisté sa cheville. Après plusieurs minutes de soins sur la pelouse, il a été évacué sur civière.

Ce défenseur central de 19 ans, originaire de Delft, a disputé 24 matchs cette saison en Keuken Kampioen Divisie et a déjà été appelé à plusieurs reprises avec l’équipe première de l’Ajax.



