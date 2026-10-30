Le Belge Yannick Carrasco, ailier d'Al-Shabab, a joué les premiers rôles lors du petit Clasico face à Al-Ahli, en Roshn Saudi League.

Al-Shabab s'est imposé face à Al-Ahli sur le score de 6-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce vendredi, au SHG Arena de Riyad, la capitale saoudienne, à l'occasion de la douzième journée de la Roshn League.

Carrasco a été l'homme du match, après avoir réussi un triplé historique, en plus d'avoir délivré une passe décisive pour l'attaquant brésilien Ricardo Mathias.

La star belge a inscrit le deuxième but d'Al-Shabab à la 26e minute de jeu, sur un coup franc qu'il a brillamment logé dans les filets du jeune gardien remplaçant Abdullah Abdo.

Trois minutes seulement après le début de la seconde période, Carrasco a été à l'origine du quatrième but d'Al-Shabab, après avoir adressé un centre sur la tête de Ricardo Mathias, qui l'a converti dans les filets d'une tête.

À la 66e minute, Carrasco a ajouté son deuxième but personnel, le cinquième d'Al-Shabab, sur un penalty obtenu par l'attaquant colombien Roger Martinez, après avoir été fauché par Mohamed Suleiman Bakr, défenseur d'Al-Ahli.

Bakr est de nouveau intervenu pour faucher Carrasco lui-même à la 82e minute, offrant à Al-Shabab un penalty, duquel l'ailier belge a inscrit le sixième but du club de la capitale, signant ainsi un triplé historique pour lui.

Il s'agissait du deuxième triplé de la star belge dans l'histoire de ses participations en Roshn Saudi League, après avoir réalisé la même performance face à Al-Riyadh, en février dernier, selon le réseau de statistiques Opta.

Carrasco est également devenu le deuxième joueur à inscrire un triplé lors du petit Clasico entre Al-Ahli et Al-Shabab depuis la saison 2009-2010, après Mohamed Benyettou, qui l'avait fait avec les « Lions » en septembre 2016.

À noter que Carrasco a porté son total de buts lors de la saison en cours de Roshn Saudi League à 6 réalisations, s'invitant dans la course au titre de meilleur buteur, en tête de laquelle figure l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, avec 13 buts.