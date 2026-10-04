Kenan Yildiz est revenu au centre des préoccupations des grands clubs européens, le Real Madrid se préparant à passer de nouveau à l'action pour s'attacher les services du jeune ailier turc lors du prochain mercato estival, dans un dossier qui pourrait se transformer en l'une des batailles majeures du marché des transferts à l'été 2027.

Selon le quotidien italien « Corriere dello Sport », le Real Madrid a replacé Yildiz parmi ses priorités, avec la possibilité de formuler une offre officielle au cours des prochains mois.

Le club madrilène s'était renseigné sur la situation du joueur à l'hiver 2025, lorsque Xabi Alonso voulait en faire l'une de ses cibles prioritaires, avant que l'intérêt du club ne se raffermisse à nouveau.

L'avenir de Yildiz est largement lié à la situation sportive de la Juventus, qui considère le joueur turc comme l'un des piliers les plus importants de son projet, notamment après la prolongation de son contrat jusqu'en 2030.

Mais la non-qualification du club italien à la Ligue des champions une nouvelle fois pourrait changer la donne et pousser la direction à étudier l'idée de vendre sa jeune star à l'été 2027, surtout si elle estime disposer d'une solution de remplacement adéquate avec le jeune joueur Alajbegovic.

Le Real Madrid devrait apparemment débourser une somme colossale pour conclure l'opération, après que la Juventus a fixé la valeur de Yildiz à environ 100 millions d'euros au minimum depuis près d'un an.

La direction du club madrilène ne semble pas prête à reculer en raison du prix, surtout dans sa quête permanente de renforcer ses options offensives et de construire une équipe capable de faire face à un calendrier chargé.

En cas d'arrivée au Santiago Bernabéu, Yildiz pourrait entrer en concurrence directe avec Vinicius Junior pour le poste d'ailier gauche, un poste que le Real Madrid considère comme l'une des clés de sa ligne offensive dans les années à venir.

Mais le Real Madrid ne sera pas seul dans la course à Yildiz, puisque Arsenal et le Bayern Munich surveillent également la situation du joueur âgé de 21 ans.

Le club anglais cherche à renforcer son flanc gauche, tandis que le Bayern connaît bien Yildiz depuis son passage à l'académie du club.