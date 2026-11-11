Un transfert de l'ère Xavi : le Barça attend sa récompense en janvier

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Le Barça suit avec attention l'évolution des mouvements de plusieurs clubs anglais sur le marché des transferts, dans l'espoir de réaliser un gain financier conséquent grâce à la vente de l'un de ses anciens joueurs, qui a quitté le club il y a environ deux ans, mais qui pourrait revenir sur le devant de la scène lors du mercato de janvier.

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Après avoir quitté le club catalan faute d'avoir su s'imposer au Camp Nou, la direction suit de près l'évolution du marché des transferts, dans l'espoir de profiter d'une clause lui accordant un pourcentage sur toute future vente de l'attaquant brésilien Vitor Roque, arrivé en 2023 sous l'ère de l'entraîneur Xavi Hernández (pour 30 millions d'euros). En raison de ses rares apparitions, le club l'avait prêté au Betis après l'arrivée de Flick, avant de s'en séparer définitivement au profit de Palmeiras.

Manchester United a rejoint la liste des clubs intéressés par le recrutement de l'attaquant de Palmeiras, selon une information publiée par le site britannique TEAMtalk et reprise par le journal espagnol Sport, Everton, Chelsea et Tottenham figurant parmi les clubs anglais qui suivent également le joueur. Les quatre clubs s'activent pour entrer en contact avec l'entourage de l'attaquant afin de connaître les conditions requises pour mener à bien l'éventuelle transaction lors du mercato hivernal de janvier.

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Le quotidien a rapporté les propos d'André Cury, l'agent du joueur, confirmant l'intérêt d'Everton pour s'attacher ses services, tout en soulignant que plusieurs clubs européens souhaitaient le recruter, sans dévoiler l'identité des autres prétendants.

Le Barça espère 10 millions d'euros

Palmeiras ne semble pas prêt à céder facilement l'un de ses éléments les plus en vue, puisque l'attaquant de 21 ans est lié par un contrat avec le club brésilien jusqu'en décembre 2029, et sa direction a fixé un montant de 50 millions d'euros comme seuil minimal pour accepter d'entamer des négociations concernant son départ.

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Ce montant suscite un intérêt particulier au sein du Barça, qui avait conservé, lors de la vente du joueur à Palmeiras, le droit de percevoir un pourcentage sur tout transfert ultérieur. Le club catalan avait conclu l'opération pour 25,5 millions d'euros fixes, auxquels s'ajoutaient des variables supplémentaires, l'accord incluant une clause lui accordant 20 % du montant de la future vente si la transaction dépassait 41 millions d'euros.

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Sur la base de ces conditions, le transfert de Vitor Roque pour 50 millions d'euros rapporterait au Barça un revenu de 10 millions d'euros, une somme dont les caisses du club pourraient profiter pour récupérer une partie de l'argent dépensé auparavant pour recruter l'attaquant brésilien, malgré l'échec de son aventure avec l'équipe première au Camp Nou.

Deco, le directeur sportif du Barça, suit de près l'évolution de l'intérêt qui entoure le joueur. Il avait été l'un des principaux partisans de la finalisation du recrutement de Roque, avant que son aventure ne se termine de manière inattendue.

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L'attaquant brésilien a retrouvé une partie de son éclat avec Palmeiras. Pour autant, le club brésilien n'a pas encore reçu d'offre officielle confirmée, tandis que janvier demeure une échéance possible pour le passage à l'action des clubs intéressés, si l'un d'eux parvient à un accord sur le montant financier requis.

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