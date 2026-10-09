Le groupe Friedkin s'est dit prêt à vendre la totalité du club d'Everton, dans le cadre de sa recherche d'investissements extérieurs pour le club pensionnaire de la Premier League anglaise.

Selon le journal britannique « The Athletic », le propriétaire américain d'Everton cherchait au mois de septembre de nouveaux investissements au sein du club, l'idée se résumant à trouver des investisseurs stratégiques capables d'aider à faire progresser le club par la vente d'une participation minoritaire. Toutefois, des sources au fait de la situation, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat afin de préserver les relations, ont affirmé que la vente de la participation majoritaire détenue par le groupe était désormais également à l'étude à l'heure actuelle.

Les sources ont précisé que le groupe Friedkin n'accepterait de vendre le contrôle total d'Everton que s'il était convaincu que le nouveau propriétaire est la personne ou le groupe adéquat pour mener le club au niveau supérieur.

Le groupe, dont le siège se trouve dans la ville de Houston, a affirmé qu'il était tout à fait heureux de conserver le club et de le soutenir aussi longtemps que possible jusqu'à ce qu'apparaisse un propriétaire répondant à ces critères.

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Malgré son ouverture à la vente d'Everton moins de deux ans après son acquisition, le groupe Friedkin éprouve de la fierté d'avoir instauré la stabilité au club et de l'avoir placé dans une situation qui le rend attractif pour les acheteurs, ce qui n'était pas le cas au moment du rachat.

Le groupe Friedkin avait acheté Everton par l'intermédiaire de sa branche d'investissement au Royaume-Uni, Roundhouse Capital, au mois de décembre 2024, en acquérant la participation de 94 % détenue par Farhad Moshiri.

Ce rachat a mis fin à un long parcours et à des années d'incertitude au sein du club, dans un contexte de grandes difficultés financières auxquelles Everton a été confronté sous la direction de son ancien propriétaire Moshiri, ainsi que de l'échec des négociations avec les investisseurs potentiels, à savoir le groupe 777, MSP Sports Capital et le groupe Cam.

Les premières démarches du groupe Friedkin après le rachat ont consisté à ramener Everton à une situation plus stable, par la restructuration de la majeure partie de la dette du club à taux d'intérêt élevé et l'approbation de prêts à taux d'intérêt plus faible garantis par leur nouveau stade, Hill Dickinson. Le groupe a par ailleurs déjà réussi à attirer des investissements vers Roundhouse, l'ancien entraîneur des Dallas Mavericks Jason Kidd et le milliardaire américain Christopher Sarofim ayant tous deux acquis des participations minoritaires l'an dernier.









Les premières informations faisant état de la recherche d'investissements du groupe Friedkin à Everton sont intervenues à la suite d'une fin de mercato estival difficile et largement critiquée pour le club.

Everton a vendu durant l'été des talents d'une valeur de 100 millions de livres sterling, réalisant des bénéfices d'environ 25 millions de livres sterling sur le marché des transferts.

Le latéral droit Ainsley Maitland-Niles, en provenance de Lyon pour 5 millions d'euros, a été la seule recrue du club lors du dernier jour du mercato, après l'effondrement de l'opération visant à recruter l'attaquant de Monaco et de la sélection masculine des États-Unis Folarin Balogun pour 45 millions de livres sterling dans les derniers instants, l'attaquant ayant renoncé à finaliser le transfert.

Les supporters ont également protesté contre l'éventuelle opération de vente du produit de l'académie Harrison Armstrong à Nottingham Forest pour 40 millions de livres sterling, Everton décidant finalement de se retirer de l'opération avant que le milieu de terrain ne se rende pour passer la visite médicale.

Outre Everton, le groupe Friedkin possède le club italien de la Roma et le club français de Cannes. Il travaille par ailleurs actuellement au lancement d'une nouvelle franchise de la Ligue nationale de hockey basée à Houston, pour une opération dont la valeur est estimée à environ 3,5 milliards de dollars.