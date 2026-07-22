Un soutien de taille pour Klopp dans sa mission de sauvetage de la sélection allemande

Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, a exprimé sa conviction totale que Jürgen Klopp est l'homme capable de remettre la sélection allemande sur les rails, après une élimination précoce en Coupe du monde pour la troisième fois consécutive.

La Fédération allemande de football devrait annoncer, vendredi prochain, la nomination de l'ancien entraîneur de Liverpool comme nouveau directeur technique de la sélection, en remplacement de Julian Nagelsmann, qui a présenté sa démission après l'élimination en seizièmes de finale face au Paraguay.

Malgré la rivalité intense qui a marqué les confrontations entre Klopp et le Bayern Munich durant sa période au Borussia Dortmund, où il a remporté le titre de champion d'Allemagne deux fois de suite (2011 et 2012) aux dépens du club bavarois, Hainer a affirmé sa grande confiance dans les qualités de son compatriote.

Hainer a déclaré, dans des propos tenus aux journalistes ce mercredi et rapportés par la chaîne « Sky Sport » : « Je pense que c'est une très bonne décision. Lorsqu'on regarde les résultats de la sélection lors des trois dernières éditions du Mondial, on comprend qu'elle a besoin d'un fort coup de fouet moral et d'un tout nouveau départ. »

Le président du Bayern Munich a poursuivi : « Nous avons une génération exceptionnelle de joueurs, et Jürgen Klopp est l'homme qu'il faut à ce stade. Il a accompli de grandes choses à chacune de ses étapes d'entraîneur, avec Mayence, Dortmund et Liverpool. »

Hainer a salué la capacité de Klopp (59 ans) à nouer une relation forte avec les supporters et les joueurs, en déclarant : « Il réussit toujours à embarquer tout le monde avec lui, et je suis convaincu qu'il fera la même chose avec la sélection nationale. »

Le président du Bayern Munich a décrit Klopp comme « un entraîneur exceptionnel dans sa manière de gérer les gens à différents niveaux », en soulignant sa capacité à convaincre les autres de ses idées, à insuffler l'enthousiasme dans l'équipe et à en tirer le meilleur pour qu'ils donnent plus de 100 % de leurs possibilités.

Rappelons qu'après son départ de Liverpool en mai 2024, Klopp a pris le poste de responsable du secteur du football mondial au sein du groupe Red Bull, souhaitant faire une pause dans le coaching. Il devrait être lié à la Fédération allemande par un contrat courant jusqu'à la phase finale de la Coupe du monde 2030.