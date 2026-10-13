Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, n'est plus qu'à un but de prendre seul la tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club sur la scène continentale, après avoir égalé le total détenu par le Marocain Abderrazak Hamdallah, ancien attaquant du club.

Ronaldo a inscrit un but lors de la victoire d'Al-Nassr face aux Ouzbeks de Neftchi sur le score de 3-1, lundi soir, dans le cadre de la deuxième journée du groupe Ouest de l'AFC Champions League Elite. Il atteint ainsi son seizième but sous le maillot du club dans les compétitions asiatiques, à égalité avec Hamdallah en tête de la liste.

Le Don avait ouvert son compteur dans l'édition en cours de la compétition, après avoir déjà marqué six buts lors de l'édition 2023-2024 de l'AFC Champions League et huit buts lors de l'édition suivante, auxquels s'ajoute un but en AFC Champions League 2, avant d'inscrire sa dernière réalisation face à la formation ouzbèke.

La star portugaise n'a donc plus besoin que d'un seul but pour dépasser Hamdallah et s'emparer seule du trône des meilleurs buteurs de l'histoire d'Al-Nassr en compétitions continentales, une nouvelle performance qui viendrait s'ajouter à son palmarès avec le club saoudien.

Le Brésilien Anderson Talisca, ancien joueur d'Al-Nassr, occupe la troisième place du classement avec 11 buts, soit cinq de moins que Ronaldo et Hamdallah.

Al-Nassr avait signé un succès important face à Neftchi, Angelo ayant ouvert le score avant que Ronaldo ne creuse l'écart. La formation ouzbèke a réduit la marque en seconde période, puis un but contre son camp a scellé le sort de la rencontre en faveur des locaux.

Cette victoire offre un bol d'air à Al-Nassr après sa défaite 4-0 contre Al-Ain, lors de la première journée.