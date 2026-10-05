Un seul pas sépare Jamal Sellami de la Saudi Pro League

Le Marocain Jamal Sellami se rapproche d'une nouvelle expérience en Roshn Saudi League, lui qui n'est plus qu'à un pas de prendre les rênes techniques du club d'Al-Fateh, en remplacement de l'entraîneur saoudien Khaled Al-Atwi.

La direction d'Al-Fateh attend l'arrivée des accords officiels pour annoncer l'engagement de Sellami, dont l'arrivée en Arabie saoudite est attendue mardi, en vue de débuter sa mission avec l'équipe, après un accord à l'amiable pour mettre fin à la collaboration du club d'Al-Ahsa avec Al-Atwi.

Selon le journal saoudien «Arriyadiyah », Al-Fateh avait signé avec Al-Atwi le 21 juillet dernier, sans révéler la durée du contrat, avant que l'expérience ne prenne rapidement fin par un accord sur son départ.

Sellami possède une large expérience sur les terrains marocains et arabes, puisqu'il a entamé sa carrière d'entraîneur en 2010, lorsqu'il a travaillé comme adjoint au sein du staff technique de la sélection marocaine, avant de prendre en charge le Hassania Agadir, l'Al-Fath Rabat et le Difaâ El Jadida.









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Sellami a également connu une expérience avec les sélections marocaines de jeunes, puisqu'il a dirigé les équipes des moins de 17 ans et des moins de 20 ans, avant de revenir en 2019 pour entraîner le Difaâ El Jadida puis l'Al-Fath Rabat.

En 2024, il est passé à la tête de la sélection jordanienne, et a réussi à réaliser une performance remarquable en se qualifiant avec elle pour la phase finale de la Coupe du monde 2026, renforçant ainsi son palmarès d'entraîneur avant de vivre une possible nouvelle expérience en Roshn Saudi League.

Ainsi, l'annonce officielle de la prise en main d'Al-Fateh par Sellami, âgé de 55 ans, est désormais conditionnée à l'accomplissement de la dernière étape et à l'obtention des accords nécessaires.















