Un seul obstacle... Pourquoi le transfert de Rashford à Tottenham n'a-t-il toujours pas eu lieu ?

Marcus Rashford fait face à un avenir incertain à Manchester United, le club cherchant à se débarrasser de son salaire élevé après un prêt réussi au Barça, tandis que l'international anglais reste en quête de la prochaine étape de sa carrière.

Tottenham Hotspur vise le recrutement de l'attaquant âgé de 28 ans avec une offre pouvant atteindre 40 millions de livres sterling, Rashford représentant une option idéale pour renforcer le secteur offensif sous la houlette de l'entraîneur Roberto De Zerbi.

Rashford a passé la saison dernière en prêt au Barça, où il a inscrit 14 buts et délivré 10 passes décisives, mais il n'a pas obtenu de contrat définitif.

L'avenir du joueur demeure en suspens, United souhaitant le vendre afin d'alléger sa masse salariale.

Toutefois, le principal obstacle réside dans le refus de Manchester United de vendre le joueur à un concurrent local en Premier League, par crainte de le voir retrouver son meilleur niveau contre le club.

Arsenal et Chelsea sont également cités parmi les clubs intéressés par le recrutement de Rashford, mais la même position s'applique à leur égard, selon les informations rapportées par le site Caught Offside.

Tottenham, qui a terminé la saison dernière à la 17e place, a besoin de renforts solides après les recrutements de Sandro Tonali, Mathys Fernandez et Jan Paul van Hecke.

Rashford, capable d'évoluer sur l'aile ou comme avant-centre, pourrait constituer un apport immédiat.

Rashford privilégie actuellement un départ à l'étranger, tandis que le Barça suit sa situation, dans un contexte d'intérêt limité de clubs turcs auquel le joueur n'a pas donné suite. Selon la même source, United pourrait être contraint d'assouplir sa position si les offres venues de l'étranger ne se concrétisent pas.