La star espagnole David Silva a fait la une de l'actualité hier mercredi, après que l'ensemble des médias ont rapporté que le transfert actant son arrivée au club de Supreme Sha Tin, à Hong Kong, était bouclé, le club ayant annoncé sa venue en grande pompe.

Le club de Supreme Sha Tin avait salué cette opération exceptionnelle via son compte officiel Instagram hier, déclarant : « Nos fondateurs ont décroché un énorme coup de chance avec ce transfert ! », tout en annonçant des avantages exclusifs pour les supporters, incluant des coulisses et des séances d'entraînement réservées pour suivre la star championne du monde en 2010.

Mais dans des déclarations rapportées par le journal « Mundo Deportivo », le joueur âgé de 40 ans, qui a annoncé sa retraite il y a plus de trois ans, a rétabli la vérité.

Silva a déclaré : « Je suis surpris, au bout du compte il ne s'agit que d'un seul match. Ils m'ont présenté les choses comme si j'avais signé un contrat pour une saison entière, alors qu'ils m'ont seulement offert la possibilité de jouer un après-midi. Je n'ai été là qu'un seul après-midi. »

Et d'ajouter : « C'est un match de championnat, mais cela reste un simple match. Quand ils me l'ont proposé, cela m'a paru intéressant parce que c'est à Hong Kong, une ville que j'aime beaucoup. J'ai un ami là-bas, et je l'ai visitée à plusieurs reprises. C'est bien de participer à un seul match et d'essayer de livrer une bonne prestation. »

Il a poursuivi : « Certains ont exprimé leur inquiétude concernant mon aspect financier, mais au final, j'en ris, parce que les gens se précipitent pour prendre une décision à la moindre provocation. Mais ce n'est pas le cas ici ; grâce à mon père et à mon conseiller, avec qui j'investis judicieusement depuis des années, j'ai connu une grande réussite. »