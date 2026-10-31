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Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
GOAL
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Un seul changement : Inzaghi dévoile la composition d'Al-Hilal face à Al-Fateh

Al Hilal vs Al Fath
Al Hilal
Al Fath
Saudi Pro League
Arabie saoudite

L'entraîneur italien dévoile sa composition

Simone Inzaghi, l'entraîneur italien d'Al-Hilal, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Al-Fateh, ce samedi soir, dans le cadre de la 12e journée de Roshn Saudi League.

La composition pour cette rencontre ne connaît qu'un seul changement par rapport au match contre Al-Qadsiah lors de la dernière journée : Sultan Mandash fait son entrée pour pallier l'absence du Brésilien Gabriel Martinelli.

À lire aussi : Vidéo : un seul pas sépare Hamdallah de l'accession au trône de Roshn Saudi League

Al-Hilal doit également composer avec l'absence de sa star Salem Al-Dawsari, remis de sa blessure il y a quelques jours à peine, qui était entré en jeu en cours de match contre Al-Hazm et Al-Qadsiah et avait été titulaire contre Al-Shamal en Ligue des champions d'Asie Élite, avant de subir une nouvelle lésion musculaire.

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31 oct. 2026

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Al-Hilal aborde la rencontre face à Al-Fateh, dans le cadre de la douzième journée de Roshn Saudi League, en occupant la troisième place avec 27 points, tandis qu'Al-Fateh pointe à la seizième position avec 6 points, avant le coup d'envoi de ce samedi soir.

La composition d'Al-Hilal

Gardien de but : Yassine Bounou.

Défense : Mohamed Mahzari - Hassan Tambakti - Kalidou Koulibaly - Theo Hernandez.

Milieu : Ruben Neves - Sergej Milinkovic-Savic - Nasser Al-Dawsari.

Attaque : Sultan Mandash - Ollie Watkins - Crysencio Summerville.

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