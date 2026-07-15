L’ambition de Lionel Messi ne se limite pas à guider l’Argentine jusqu’en finale de la Coupe du monde 2026. Alors qu’il défiera l’Angleterre en demi-finale ce mercredi soir, le capitaine des « Tango » aborde la rencontre à la veille d’une série de records historiques qui pourraient encore consolider sa place dans les annales de la compétition.

L’Argentin, auteur de 8 buts à ce stade de la compétition (co-meilleur buteur avec Kylian Mbappé), se rapproche de plusieurs records, certains vieux de plus de neuf décennies.

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Un seul but lui suffirait pour entrer encore davantage dans la légende albiceleste

Selon le site Squawka, une seule réalisation lui suffirait pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’Argentine lors d’une même édition de la Coupe du monde, dépassant ainsi le record de Guillermo Stábile, auteur de 8 buts lors du premier tournoi en 1930.

Un exploit qui n’a pas été réalisé depuis plus d’un demi-siècle

Selon Squawka, il rejoindrait alors le club très fermé des six joueurs ayant marqué neuf buts ou plus lors d’une même édition, et deviendrait le premier à atteindre ce total depuis la légende allemande Gerd Müller et ses 10 réalisations en 1970.

Égaler un record sud-américain historique

Selon Skuaka, tout nouveau but du capitaine argentin lui permettrait d’égaler le record sud-américain du plus grand nombre de réalisations lors d’une même édition, actuellement détenu par le Brésilien Ademir et ses 9 buts en 1950.