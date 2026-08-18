Un joueur sénégalais qui marche sur les traces de son compatriote Sadio Mané, la star d'Al-Nassr, a déclenché une bataille entre les clubs d'Al-Ittihad et d'Al-Diriyah durant l'actuelle période de transferts estivale.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a rapporté, en citant le média français « L'Équipe », un rapport confirmant la volonté des clubs d'Al-Ittihad et d'Al-Diriyah de recruter le Sénégalais Alpha Touré, milieu de terrain de Metz, lors du mercato estival en cours.

Les deux clubs saoudiens se livrent une bataille féroce entre eux, mais aussi avec certains clubs européens désireux d'engager Touré, en premier lieu Çorum en Turquie et Elche en Espagne.

Al-Ittihad et Al-Diriyah souhaitent tirer profit du joueur de 20 ans, d'autant plus qu'il sera enregistré comme joueur de moins de 21 ans, conformément aux règlements du championnat saoudien.

Selon le rapport, le club français est ouvert à un départ d'Alpha Touré lors du mercato estival en cours, mais il réclamera une contrepartie comprise entre 5 et 7 millions d'euros.

Al-Ittihad œuvre actuellement à recruter un nouveau joueur au milieu de terrain, après avoir engagé un autre Sénégalais au même poste, Dion Lopy, en provenance d'Almería en Espagne.

Le plus étrange, c'est que Touré marche sur les traces de Mané, bien qu'il n'évolue pas au même poste, puisqu'il a débuté sa carrière au club sénégalais de Génération Foot, avant de rejoindre Metz, soit exactement les débuts de l'actuelle star d'Al-Nassr.

Depuis sa promotion en équipe première au sein du club français, le milieu de terrain sénégalais a disputé 53 matches, au cours desquels il a réussi à inscrire un seul but et à en délivrer une passe décisive.