Scénario rare : l’Espagne et le Cap-Vert pourraient devoir se départager à l’issue de la troisième journée de la Coupe du monde 2026 au travers des critères de fair-play pour la première place du groupe 8.

L’Espagne conclura sa phase de groupes face à l’Uruguay samedi à l’aube, tandis que le Cap-Vert défiera l’Arabie saoudite au même moment, sous le regard attentif de tout le groupe.

Après deux journées, la Roja compte 4 points, devant l’Uruguay (2 points) et le Cap-Vert (2 points également), tandis que l’Arabie saoudite ferme la marche avec une unité.

Une victoire assurerait à la Roja la première place du groupe, et un nul lui laisserait encore de solides chances de terminer en tête. Toutefois, un scénario précis pourrait contraindre la FIFA à invoquer le critère du fair-play pour désigner le leader.

Selon le journal « Marca », ce cas de figure se produirait en cas de match nul 2-2 entre l’Espagne et l’Uruguay, conjugué à une victoire 4-0 du Cap-Vert sur l’Arabie saoudite.

Dans ce scénario, les deux formations se retrouveraient à égalité parfaite sur tous les critères principaux : match nul 0-0 lors de leur confrontation directe, six buts marqués et deux encaissés au terme de la phase de groupes.

Découvrez les huit critères officiels de la FIFA pour départager les équipes en cas d’égalité de points.

En cas d’égalité parfaite, le critère du fair-play entre en jeu : le nombre de cartons jaunes et rouges reçus par chaque équipe durant la compétition.

Pour l’instant, la Roja part avec un léger avantage : elle n’a récolté qu’un seul carton jaune (Pedri, lors des deux premières journées), tandis que le Cap-Vert en compte trois, dont deux pour Lúcio Cabral et un pour Deni Borges.

Le règlement de la FIFA attribue des points négatifs : 1 point pour un carton jaune, 3 points pour un deuxième avertissement suivi d’un rouge, 4 points pour un rouge direct et 5 points si un joueur écope d’abord d’un jaune puis d’un rouge direct.

La discipline pourrait donc s’avérer décisive pour attribuer la première place, un scénario rare dans l’histoire de la Coupe du monde.

Rappelons que le vainqueur du groupe H affrontera le deuxième du groupe J (Algérie ou Autriche) au premier tour à élimination directe, tandis que le deuxième du groupe H sera opposé à l’Argentine, déjà assurée de terminer en tête du groupe J.