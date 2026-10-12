Un salaire secret : un nouveau scandale poursuit Infantino

Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football, a été accusé d'avoir commis une « nouvelle violation manifeste des règlements de la FIFA » après la révélation d'un package salarial de 1,3 million de livres sterling venant s'ajouter à ses revenus déclarés de 4 millions de livres sterling.

Ces revenus supplémentaires, versés par une filiale de la FIFA chargée de l'organisation de la Coupe du monde aux États-Unis, semblent avoir été omis du rapport annuel 2024 de l'instance dirigeante, selon le quotidien britannique « Telegraph ».

Les documents déposés auprès de l'administration fiscale américaine montrent que la société FWC2026 US Inc lui a versé 1,76 million de dollars (1,3 million de livres sterling), un montant que la Fédération internationale de football (FIFA) n'a pas divulgué pour l'année concernée.

En 2024, le rapport annuel de la FIFA indiquait qu'Infantino avait perçu 4,27 millions de francs suisses (3,88 millions de livres sterling).

Cette omission dans le rapport annuel concerné intervient alors que les statuts de la FIFA stipulent que « la rémunération individuelle du président de la FIFA doit être rendue publique ».

Miguel Maduro, ancien président de la commission de gouvernance de la FIFA, a déclaré au Times, premier média à avoir publié un article sur les documents comptables américains, que l'absence de publication de ces versements supplémentaires était contraire aux règlements de l'organisation.

Il a ajouté : « C'est une violation manifeste des règles si d'autres sommes lui ont été versées par des sociétés liées à la FIFA sans que cela soit rendu public », appelant à l'ouverture d'enquêtes.

Et de poursuivre : « Les règlements de la FIFA imposent une obligation de transparence totale. Et il n'appartient pas à la sous-commission des rémunérations d'autoriser d'autres formes de gratifications. »

Ce montant versé a suscité des spéculations selon lesquelles il aurait servi à couvrir les frais de son train de vie fastueux à Miami, où il résidait dans une villa donnant sur le front de mer pour plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois avant le coup d'envoi de la Coupe du monde.

Le versement de 1,76 million de dollars effectué par FWC2026 au titre de l'année 2024 comprenait 626 229 dollars d'« autres rémunérations déclarables », en plus du salaire de base et de la prime.

Une source, qui a partagé les comptes, a déclaré au Times qu'Infantino avait perçu des montants similaires, voire supérieurs, pour les années 2025 et 2026.



