Des rapports de presse ont révélé les détails de l'accord conclu entre la Fédération saoudienne de football et l'Espagnol Roberto Martínez, l'ancien sélectionneur du Portugal, en vue de diriger l'équipe nationale A au cours de la période à venir.

Des rapports de presse avaient affirmé que la Fédération saoudienne s'était entendue avec Martínez pour diriger l'Arabie saoudite, trois mois avant le début de la Coupe d'Asie des nations 2027.

Ces rapports ont suscité la colère des supporters saoudiens, en particulier après que l'entraîneur grec Georgios Donis a réussi à mener l'équipe nationale au sacre lors de la Coupe du Golfe Arabique dans sa vingt-septième édition, le « Khaleeji 27 ».

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a révélé de nouvelles coulisses relatives à l'accord conclu avec Roberto Martínez, en affirmant qu'il avait été scellé avant même le coup d'envoi de la Coupe du Golfe Arabique le mois dernier.

Le journal a précisé que Matt Crocker, le directeur technique de la Fédération saoudienne de football, s'était entendu avec Martínez pour diriger l'équipe nationale A pendant les 4 prochaines années, en échange d'un salaire annuel d'une valeur de 13 millions d'euros.

En vertu de cet accord, l'entraîneur espagnol aura le dernier mot au sein de la sélection saoudienne jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2030 au Maroc, en Espagne et au Portugal.

Toutefois, cet accord pourrait être laissé de côté après la victoire de Donis avec la sélection saoudienne lors du tournoi du Golfe, puisque son avenir avec l'Arabie saoudite sera réévalué avant le coup d'envoi du tournoi asiatique.

Il convient de rappeler que la dix-neuvième édition de la Coupe d'Asie des nations se déroule en Arabie saoudite, et plus précisément à Riyad, Djeddah et Khobar, du 7 janvier au 5 février de l'année prochaine.

La sélection saoudienne cherche à remporter le titre asiatique pour la quatrième fois de son histoire, et la première après une longue absence de 30 ans, depuis son dernier sacre en 1996.