Le Paris Saint-Germain cherche à renforcer sa ligne défensive avec une recrue de choix, au-delà du grand projet offensif sur lequel travaille le club.

L'arrivée attendue de l'international français Lucas Digne vise à offrir une alternative de qualité au Portugais Nuno Mendes au poste d'arrière gauche.

Mais Digne ne sera pas la dernière recrue défensive de cet été, puisque les rapports indiquent que le club parisien compte s'attacher les services d'un défenseur supplémentaire, après que le directeur sportif Luis Campos a dressé une liste des noms ciblés.

Le journal « L'Équipe » rapporte que Paris recherche un joueur capable d'évoluer dans l'axe de la défense, tout en ayant également la capacité d'occuper le poste d'arrière droit en cas de besoin, dans le but d'offrir à Achraf Hakimi et Warren Zaïre-Emery un peu de repos au cours de la longue saison.

Durant la période de préparation, l'entraîneur Luis Enrique s'appuiera aussi sur quelques jeunes talents, au premier rang desquels David Boly, formé à l'origine comme défenseur central, mais qui joue souvent au poste d'arrière avec les équipes des moins de 19 ans et la réserve, ainsi que Dimitry Lucia, un défenseur à l'aise dans l'axe, mais qui a été titularisé comme arrière gauche face au Paris FC le 17 mai dernier.

Cette démarche confirme que la direction de Paris ne se concentre pas uniquement sur le renforcement de l'attaque, mais cherche aussi à bâtir un système défensif plus profond et plus équilibré, en vue de disputer tous les titres la saison prochaine.