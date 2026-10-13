Un record sans précédent : l'Inter écrit une page noire de son histoire européenne

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... et un exploit jamais réalisé auparavant par un club belge face aux Italiens !

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L'Inter Milan a inscrit un record négatif inédit dans son histoire européenne, après sa défaite 4-3 face au Club Bruges en Belgique au stade San Siro, mardi, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Selon le réseau Opta, « l'Inter a perdu son quatrième match consécutif en Coupe d'Europe/Ligue des champions pour la première fois de son histoire ».

Tout avait commencé par deux défaites face à Bodø/Glimt lors des phases éliminatoires la saison dernière, puis le club a entamé son parcours cette saison par une défaite contre le Real Madrid, avant de s'incliner devant le Club Bruges.

Un record historique pour le Club Bruges à San Siro

En revanche, le Club Bruges est devenu la première équipe belge à inscrire 4 buts contre un adversaire italien en Coupe d'Europe/Ligue des champions.

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L'Inter a reculé à la 28e place du classement de la phase de ligue composée de 36 équipes, tandis que le Club Bruges est monté à la 18e place, en récoltant ses 3 premiers points dans la compétition continentale cette saison, après avoir signé l'une des plus grandes surprises de la saison.

Malgré les nombreuses occasions offensives produites par l'Inter tout au long de la rencontre, la fragilité de sa défense et la répétition des erreurs individuelles ont offert au Club Bruges l'occasion de renverser la situation et de signer une victoire historique au stade San Siro.