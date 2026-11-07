Un record particulier : Manuel Neuer entre dans l’histoire du Bayern Munich

Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

En jouant contre le FSV Mayence 05, Manuel Neuer est devenu le joueur le plus âgé à avoir disputé un match de Bundesliga avec le Bayern Munich.

À 40 ans et 225 jours, Neuer a dépassé le précédent détenteur du record, Bernd Dreher (40 ans et 198 jours). Dreher a joué pour le club munichois de 1996 à 2008, avec une interruption, comme deuxième ou troisième gardien. Aujourd’hui âgé de 60 ans, il n’a disputé que 15 matches officiels avec le Bayern Munich.

Au classement tous clubs confondus, Neuer rejoint, grâce à son match contre Mayence, Mirko Votava (Werder Brême) à la sixième place. En Bundesliga, seuls Edin Dzeko (Schalke 04), Claudio Pizarro (Werder Brême), Toni Schumacher (Borussia Dortmund), Uli Stein (Arminia Bielefeld) et le détenteur du record, Klaus Fichtel (Schalke 04), le devancent. Fichtel a disputé son dernier match en 1988, à l’âge de 43 ans et 184 jours.

Le contrat de Neuer avec le Bayern Munich expire à la fin de la saison et, selon toute vraisemblance, il mettra alors un terme à sa carrière. S’il joue encore lors de la dernière journée de Bundesliga, il deviendra le sixième joueur le plus âgé de l’histoire du championnat, à condition que Dzeko, toujours en activité et qui le devance de peu, continue lui aussi à jouer d’ici là.

Publicité Publicité

Manuel Neuer a récemment manqué des matches du Bayern Munich en raison d’une blessure au pied

Ces derniers mois, Neuer a été confronté à différents problèmes de santé. Plus récemment, une blessure au pied l’a tenu à l’écart. Après trois matches d’absence, il a fait son retour mardi lors de la victoire 2-0 contre l’Atlético de Madrid.

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Contre Mayence, Neuer dispute son neuvième match de la saison. Lors des sept autres matches officiels, Jonas Urbig l’a remplacé. Le joueur de 23 ans est considéré comme son successeur désigné au Bayern Munich et probablement aussi en équipe d’Allemagne. Neuer s’était retiré de la sélection pour la deuxième fois après la Coupe du monde désastreuse de l’été.