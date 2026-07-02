Le nombre de joueurs étrangers continue de susciter l’attention des supporters du championnat saoudien, surtout après l’élimination précoce de l’équipe nationale de la Coupe du monde 2026.

L’équipe nationale a été éliminée dès le premier tour, terminant dernière du groupe H avec deux points, récoltés après des matchs nuls contre l’Uruguay et le Cap-Vert, puis une lourde défaite face à l’Espagne (0-4).

Certains observateurs imputent cet échec au nombre déjà élevé de joueurs étrangers dans le championnat saoudien, tandis que d’autres estiment qu’il faudrait au contraire l’augmenter pour éviter une nouvelle déconvenue.

Selon le quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat, la Ligue Roshen a récemment évoqué avec la Fédération saoudienne de football la possibilité d’autoriser chaque club à recruter un nombre illimité de joueurs étrangers.

L’objectif affiché est d’inciter les footballeurs saoudiens à s’expatrier, principalement vers les championnats européens, afin de renforcer à long terme le niveau de la sélection nationale.

Selon le quotidien, ce dossier n’est pas nouveau : il a émergé il y a quatre mois lors de plusieurs rencontres entre les deux instances afin d’évaluer les conséquences, les atouts et les limites du projet, sans qu’une décision finale soit arrêtée.

Selon le quotidien, la mesure ne devrait pas s’appliquer dès la saison prochaine, la Ligue ayant déjà informé les clubs que l’exercice à venir se déroulera avec le même quota d’étrangers.

Le règlement actuel autorise chaque club à enregistrer huit joueurs étrangers sans limite d’âge, plus deux joueurs de moins de 21 ans, tout en n’en alignant que huit sur la feuille de match en championnat.