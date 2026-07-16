Un proche de Messi met Chelsea dans l’embarras auprès des supporters anglais

La victoire historique de l’Argentine face à l’Angleterre (2-1) a déclenché une vague de critiques virulentes de la part des supporters anglais à l’encontre de Chelsea sur le réseau social « X », certains estimant que le club avait manqué de respect aux « Three Lions ».

Les Three Lions, qui menaient 1-0, ont finalement cédé enencaissant deux buts en sept minutes, tous deux servis par la légende du Barça.

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Le premier but a été inscrit par Enzo Fernández, le milieu de terrain de Chelsea, d’une frappe fulgurante à la 85e minute de la seconde mi-temps, ce qui a poussé le compte officiel des « Blues » à publier une photo de lui en train de célébrer.

Ce geste a suscité une vague de critiques acerbes de la part des supporters anglais dans les commentaires, qui l’ont jugé insultant à l’égard de la sélection nationale et contraire à l’esprit patriotique.

Quelques minutes plus tard, le tweet a été supprimé afin d’éviter d’alimenter les tensions ou de provoquer des sanctions disciplinaires, la défaite étant déjà suffisamment amère.



